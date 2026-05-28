Aptech ra mắt khóa học hè lập trình game cùng AI chuẩn quốc tế dành cho học sinh

Nghỉ hè là dịp nhiều phụ huynh tìm kiếm khóa học lập trình cho con từ sớm. Tuy nhiên, phần lớn các chương trình hiện chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi: hoặc quá đơn giản, hoặc sử dụng công cụ phức tạp vượt quá khả năng tiếp thu của học sinh, gây lãng phí thời gian của con và chi phí của phụ huynh.

Với kinh nghiệm gần 30 năm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuẩn Quốc tế, Tập đoàn Aptech cùng đội ngũ chuyên gia đã nghiên cứu và cho ra mắt chương trình "Hè Lập trình Game cùng AI" dành cho học sinh lớp 4–11. Chương trình được thiết kế để học sinh không có nền tảng lập trình vẫn có thể theo học và hoàn thành sản phẩm game thực tế trong 6 tuần

Đây cũng là hoạt động được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống thiếu hụt các chương trình đào tạo lập trình bài bản cho học sinh phổ thông hiện nay.

Học lập trình game cùng AI

Điểm cốt lõi của chương trình nằm ở sự kết hợp có chủ đích giữa nền tảng Scratch, ngôn ngữ Python, công nghệ AI và tư duy làm game. Trong đó, Scratch được lựa chọn cho học sinh lớp 4–7 bởi đây là hệ thống lập trình trực quan đang được áp dụng tại hơn 150 quốc gia. Giao diện kéo-thả cùng các khối lệnh màu sắc giúp các em hứng thú, dễ làm quen với tư duy logic ở giai đoạn nhập môn, tạo bước đệm trước khi tích hợp AI vào sản phẩm game đầu tay.

Đối với nhóm học sinh lớn hơn từ lớp 7–11, chương trình chuyển hướng sang Python – ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới hiện nay, đồng thời là nền tảng cốt lõi của trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Ở lứa tuổi này, tư duy logic đã hoàn thiện hơn, đòi hỏi một công cụ thực chiến và ứng dụng cao hơn các khối lệnh đồ họa của Scratch. Cú pháp tối giản của Python giúp học sinh nhanh chóng làm chủ mã nguồn mà không bị áp lực bởi các quy tắc phức tạp. Việc này giúp các em làm quen với môi trường viết mã thực tế, tạo nền tảng để tự phát triển ứng dụng hoặc học sâu hơn về ngành CNTT sau này.

Trong cả hai lộ trình, game được chọn làm chất dẫn để biến khái niệm công nghệ thành trải nghiệm lý thú cho học sinh. Thay vì thụ động chơi game, các em tự tay lập trình trò chơi của mình. Trong đó, AI không được dạy lý thuyết suông mà tích hợp trực tiếp vào game. Học sinh sẽ tự huấn luyện các mô hình nhận diện cử chỉ, cảm biến hình ảnh để nhúng thẳng vào mã nguồn. Sự kết hợp này vừa giữ được sự hứng thú vốn có của trẻ, vừa giúp các em thực sự hiểu và làm chủ công nghệ qua một sản phẩm thực tế hoàn chỉnh.

Nói về việc lựa chọn nền tảng công nghệ cho chương trình, Ông Kallol Mukerjee, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech (Ấn Độ) cho biết: "Scratch và Python không phải lựa chọn ngẫu nhiên cho chương trình của Aptech. Đây là hai nền tảng được cộng đồng giáo dục công nghệ toàn cầu kiểm chứng là phù hợp với từng giai đoạn phát triển tư duy của học sinh, đồng thời tạo lộ trình liên tục từ nhập môn đến thực chiến. Khi tích hợp thêm AI vào hai nền tảng này, chúng tôi không đơn thuần thêm một module mới, mà đang đặt học sinh vào đúng hệ sinh thái công nghệ mà thế giới đang vận hành."

Aptech đào tạo AI theo hướng thực chiến, giúp học sinh làm chủ công nghệ ngay từ nhỏ

Chính điều này cũng đặt ra yêu cầu cao với đội ngũ giảng dạy vì lựa chọn công nghệ đúng mới chỉ là điều kiện cần. Một thực tế ít được chú ý: phần lớn các khóa học lập trình cho trẻ em hiện nay không có tiêu chuẩn rõ ràng trong tuyển chọn giảng viên, người đứng lớp thường tự nghiên cứu và xây dựng nội dung. Điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng tiếp thu của học sinh, đặc biệt khi chương trình có tích hợp AI, đòi hỏi người dạy phải hiểu ứng dụng thực tế.

Aptech giải quyết vấn đề này bằng quy trình tuyển dụng khắt khe của Tập đoàn: Giảng viên của chương trình đều là những chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm quản lý các dự án IT tại doanh nghiệp (cũng chính là các chuyên gia đang trực tiếp giảng dạy lập trình AI ứng dụng cho sinh viên tại Aptech) giúp học sinh không chỉ đơn thuần là “học”, mà còn là “hiểu” những công nghệ mình đang thực hành sẽ được ứng dụng như thế nào ngoài thực tế.

Một điểm đáng chú ý khác của chương trình, thay vì chỉ làm bài tập đơn lẻ như cách học truyền thống, Aptech cho học sinh làm đồ án thực tế cuối khóa phỏng theo quy trình doanh nghiệp. Học sinh làm việc theo nhóm, chủ động phân chia công việc để cùng hoàn thiện sản phẩm game thực tế, sau đó thuyết trình và demo trực tiếp trước hội đồng chuyên gia — được đánh giá theo tiêu chí của doanh nghiệp, không phải thang điểm học đường. Qua đó, học sinh hiểu quy trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp, biết cách vận dụng toàn bộ kiến thức vào một sản phẩm hoàn chỉnh, rèn kỹ năng làm việc nhóm, tư duy trình bày và sự tự tin ngay từ sớm. Những học sinh hoàn thành đồ án xuất sắc sẽ được Aptech tuyển chọn vào các hệ đào tạo chuyên sâu về lập trình, mở ra lộ trình phát triển tiếp theo.

Học sinh thuyết trình bảo vệ sản phẩm game trước hội đồng chuyên gia (ảnh chụp tại Aptech địa chỉ 19 Lê Thanh Nghị)

Ghi nhận tại các cơ sở đào tạo ở 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị và website chính thức aptechvietnam.com.vn trong tuần đầu mở cổng tuyển sinh, chương trình đã nhận được nhiều hồ sơ đăng ký. Trong khi học sinh tỏ ra hứng thú với mô hình tự tay làm game tích hợp AI, thì nhiều phụ huynh bất ngờ khi nhận học bổng 65% từ Tập đoàn Aptech Ấn Độ — học phí còn lại chỉ hơn 2 triệu đồng cho một chương trình đào tạo toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Chị Phương Mai (Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi muốn cho con học lập trình nhưng bản thân không có nền tảng công nghệ nên việc tìm kiếm khá vất vả. Khi tìm hiểu về chương trình của Aptech, tôi khá hài lòng bởi chương trình làm game thiên về thực hành, thay vì nhiều lý thuyết, lại cho con làm quen với AI từ sớm. Điều khiến tôi hoàn toàn yên tâm quyết định là chính sách học trước trả sau. Con được vào lớp học thật trước khi gia đình đóng tiền, không còn lo chọn nhầm."

Nhiều phụ huynh và học sinh đến đăng ký học sớm tại các cơ sở của Aptech (ảnh chụp tại Aptech địa chỉ 285 Đội Cấn)

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Giáo dục, khuyến nghị phụ huynh nên đánh giá khóa học dựa trên ba tiêu chí: công nghệ có phù hợp độ tuổi không, học theo lý thuyết hay dự án thực hành, và giảng viên có kinh nghiệm thực chiến không. Ông lưu ý: "Thị trường Việt Nam chưa có nghiên cứu bài bản về khóa học lập trình cho học sinh nên dễ đi sai hướng. Một số chương trình chọn công cụ không phù hợp lứa tuổi — hoặc mid-level như GameMaker khiến học sinh khó tiếp cận, hoặc chuyên sâu như Unity đòi hỏi lộ trình dài hơn một khóa hè. Phụ huynh nên cho con học thử trước khi đăng ký chính thức, thay vì chỉ dựa vào thông tin quảng cáo."