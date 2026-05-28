Khi IELTS và bằng tốt nghiệp chưa đủ: ‘Chìa khóa’ giúp sĩ tử Việt vào đại học quốc tế

Bảng điểm THPT cùng chứng chỉ IELTS chỉ là điều kiện cần để bước vào cánh cửa của nhiều trường đại học quốc tế. Chứng chỉ dự bị đại học không chỉ là điều kiện đủ mà còn là bước chuẩn bị kỹ năng, nền tảng học thuật cần thiết để đáp ứng chuẩn đầu vào của nhiều chương trình đào tạo.

Lê Vy Anh, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, có IELTS 7.5, bảng điểm THPT tốt và nghĩ rằng, đây là nền tảng tương đối thuận lợi để tìm lộ trình vào các đại học uy tín tại Anh. Tuy nhiên, quá trình rà soát điều kiện tuyển sinh, Vy Anh nhận thấy từng đó chưa đủ để học sinh vào thẳng năm nhất.

Ngày càng nhiều học sinh Việt quan tâm tìm hiểu các đại học quốc tế.

Điều này xuất phát từ sự khác biệt mang tính hệ thống giữa giáo dục phổ thông Việt Nam và chuẩn đầu vào của nhiều đại học nước ngoài. Để xóa bỏ khoảng cách lớn này, chương trình dự bị đại học xuất hiện như một giải pháp nền tảng, một bước chuẩn bị học thuật đặc biệt quan trọng và thiết yếu trong lộ trình hội nhập toàn cầu của học sinh.

Bản chất của chương trình dự bị đại học là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng giúp học sinh làm quen toàn diện với phương pháp luận và cách học ở bậc đại học. Thay vì lối học thụ động, học viên được rèn luyện các kỹ năng học thuật cốt lõi bao gồm việc đọc tài liệu chuyên ngành, viết luận, phân tích số liệu, thảo luận, làm việc nhóm và tự nghiên cứu hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đặc biệt, đối với các khối ngành có nhu cầu nhân lực cao như kinh tế, tài chính, quản trị hay khoa học xã hội, khóa học sẽ cung cấp các môn học nền tảng như toán, thống kê, kinh tế học, kế toán tài chính, tư duy phản biện và phương pháp nghiên cứu, giúp sinh viên hoàn toàn theo kịp tiến độ khi chính thức bước vào giảng đường.

Lộ trình linh hoạt

Ông Michael Lomax, Trưởng chương trình Dự bị đại học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cho rằng phụ huynh nên nhìn nhận chương trình dự bị đại học như một bước chuẩn bị học thuật quan trọng trong lộ trình vào đại học quốc tế.

Chương trình IFP tại BUV được triển khai theo chuẩn học thuật nghiêm ngặt của Đại học London.

“Với nhiều học sinh, đây là cây cầu nối giữa việc hoàn thành phổ thông và sự sẵn sàng thực sự cho giáo dục đại học quốc tế. Những sinh viên nổi bật không chỉ là những người có tiếng Anh tốt, mà còn biết tư duy phản biện, học tập độc lập, làm việc với các vấn đề phức tạp và thích nghi với một văn hóa học thuật mới. Đó cũng chính là vai trò của một chương trình dự bị đại học được thiết kế bài bản”, ông chia sẻ.

Tại Việt Nam, BUV giảng dạy Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế của Đại học London (IFP).

IFP tại BUV có hai lộ trình. Với học sinh đã hoàn thành lớp 12, chương trình toàn thời gian kéo dài một năm học, gồm 24 tuần giảng dạy. Với học sinh muốn chuẩn bị sớm hơn, chương trình bán thời gian kéo dài 3 năm, học song song với chương trình THPT.

Để mang lại trải nghiệm học tập theo chuẩn Anh Quốc, BUV và Đại học London phối hợp trong quản lý, kiểm soát chất lượng giảng dạy, nội dung chương trình và hệ thống học liệu. Học sinh IFP được tiếp cận nguồn học liệu trực tuyến của Đại học London và BUV, đồng thời học với đội ngũ giảng viên có chuyên môn quốc tế.

Bệ phóng vững chắc

Chất lượng đào tạo đẳng cấp của chương trình dự bị đại học quốc tế tại BUV đã được minh chứng bằng những con số và thành tích học thuật ấn tượng trên bản đồ giáo dục thế giới. Trong hệ thống đánh giá toàn của Đại học London năm 2025, BUV có 15 học sinh đạt loại Xuất sắc và 15 học sinh đạt loại Giỏi. Đặc biệt, 3 học sinh Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn học viên trên toàn cầu để lọt vào top dẫn đầu thế giới là Trương Đức Anh Tuấn vinh dự đạt hạng Nhất thế giới, Phạm Phan Anh đạt hạng 7 và Văn Tuấn Nam đồng hạng 10.

Thủ khoa Trương Đức Anh Tuấn cho hay, khóa học dự bị chính là bệ phóng giúp thay đổi hoàn toàn tư duy và cách tiếp cận giáo dục. Tuấn chia sẻ, thay vì chỉ ghi nhớ công thức hay các lời giải có sẵn như trước, chương trình đã định hướng đi sâu vào bản chất của khái niệm, thấu hiểu nguyên nhân cốt lõi vì sao vấn đề lại được giải quyết theo hướng đó. Lối tư duy này phản ánh chính xác yêu cầu khắt khe của môi trường học thuật quốc tế, nơi sinh viên phải biết phân tích, lập luận logic và bảo vệ quan điểm cá nhân thay vì chỉ đưa ra đáp án đúng một cách rập khuôn.

Từ trái qua: Trương Đức Anh Tuấn, Phạm Phan Anh và Văn Tuấn Nam, ba học sinh IFP tại BUV đạt thành tích top đầu thế giới 2025.

Nhận định về thành quả này, PGS.TS James Abdey, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London khẳng định kết quả ghi dấu ấn của sinh viên Việt Nam chứng minh năng lực học thuật xuất sắc của thế hệ trẻ trong hệ thống đào tạo toàn cầu, các em không chỉ có nền tảng kiến thức tốt mà còn giàu tính sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào bối cảnh mới.

Không dừng lại ở những lý thuyết học thuật thuần túy, nền tảng tri thức từ khóa học dự bị còn là hành trang thực tế, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho sinh viên khi bước vào thị trường lao động thực tế. Lê Khánh Linh, cựu học sinh dự bị và hiện là sinh viên chương trình Đại học London tại BUV, thực tập tại bộ phận Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Khánh Linh cho biết, các kỹ năng như tư duy phản biện, quản lý thời gian và khả năng đọc chỉ số tài chính, báo cáo nghiệp vụ được rèn luyện từ chương trình dự bị đã hỗ trợ rất nhiều, giúp tự tin làm việc hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp của ngân hàng.

Được biết, sau khi hoàn thành chương trình và đáp ứng các điều kiện chuyển tiếp, học sinh có thể tiếp tục theo học các chương trình cử nhân cấp bằng Anh Quốc ngay tại Việt Nam hoặc ứng tuyển vào các đại học hàng đầu tại Anh, Australia, Canada, Mỹ.

