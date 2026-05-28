Huy động 6.000 cán bộ, giảng viên đại học kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học được huy động tham gia công tác kiểm tra thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm quy chế thi.

Ngày 28/5, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, các đơn vị đã sẵn sàng về nhân sự, quy chế, phương pháp và các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi năm 2026 tiếp tục được tổ chức ổn định như năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy nhiên yêu cầu đặt ra cao hơn về bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ sử dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử. Vì vậy, lực lượng kiểm tra thi có vai trò then chốt trong việc giám sát chặt chẽ tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi.

Theo ông Chương, hơn 6.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học được huy động tham gia công tác kiểm tra thi cùng sự vào cuộc của toàn ngành giáo dục và các cấp, các ngành liên quan nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 tới.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6 tới

Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn trực tiếp cho các lãnh đạo, cán bộ cốt cán của các Sở, các cơ sở giáo dục đại học trước khi thực hiện nhiệm vụ. Các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định, trên tinh thần hỗ trợ các địa phương tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan đồng thời chú trọng công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ vi phạm quy chế.

Trước nguy cơ phát sinh tình huống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát điều kiện an ninh, an toàn tại điểm thi.

Kiểm tra kỹ khu vực phòng thi, phòng chờ, phòng y tế, khu vực in sao đề thi và các vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích các địa phương sử dụng thiết bị an ninh cầm tay nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đưa điện thoại, thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong thông tin, năm nay cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 60.000 thí sinh so với năm trước. Đây được xem là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của ngành Giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng đã thành lập 34 đoàn kiểm tra công tác coi thi, 34 đoàn kiểm tra công tác chấm thi cùng các đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ trực tiếp kiểm tra, giám sát tại các địa phương.

