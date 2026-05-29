Học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai bứt phá giành gần 150 tỷ đồng học bổng

Khi một lộ trình đúng đắn có thể giúp những học sinh bình thường đi rất xa. Kết quả trúng tuyển sớm và nhận học bổng từ hàng loạt trường đại học xếp hạng hàng đầu thế giới của gần 30 học sinh khối 12 tại Ngôi Sao Hoàng Mai chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý giáo dục này.

Năm học 2025–2026, gần 30 học sinh lớp 12 của nhà trường đã nhận học bổng và trúng tuyển sớm với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng. Danh sách gọi tên hàng loạt đại học danh giá toàn cầu: từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Thanh Hoa, Bắc Kinh, Giao thông Thượng Hải, đến New York University (NYU), KU Leuven, POSTECH và VinUniversity.

Điều đáng chú ý là phần lớn các học sinh đạt thành tích cao đều không sở hữu một "hồ sơ hoàn hảo" khi bước vào lớp 10. Nhiều em chưa từng học hệ chuyên, chưa từng có giải thưởng lớn, thậm chí chưa định hình được định hướng nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, sau 3 năm rèn luyện tại nhà trường, các em đã bứt phá ngoạn mục với những chứng chỉ quốc tế ấn tượng như điểm SAT từ 1500 đến 1600 và IELTS từ 7.0 đến 8.5, thiết lập nên những bộ hồ sơ có sức cạnh tranh cao trên thị trường tuyển sinh quốc tế.

Điều đó cho thấy một sự thật quan trọng của giáo dục hiện đại: Xuất phát điểm có thể tạo lợi thế, nhưng không quyết định toàn bộ hành trình của một đứa trẻ.

Những gương mặt đại diện cho hành trình bứt phá từ lộ trình đúng đắn

• Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 12H1, là một trong những gương mặt nổi bật của khoá THPT đầu tiên tại Ngôi Sao Hoàng Mai. Em sở hữu SAT 1500, IELTS 7.5, HSK6 và HSKK cao cấp, trúng tuyển các trường đại học hàng đầu Châu Á như Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và nhận học bổng toàn phần tại Đại học Giao Thông Thượng Hải.

Phạm Khánh Linh trong Lễ trưởng thành khối 12 năm học 2025-2026. Ảnh: Nhà trường

• Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 12T1, sở hữu SAT 1550 và IELTS 8.0 giành học bổng toàn phần trị giá 9.5 tỷ đồng từ New York University (NYU) là trường đồng hạng 31 trong Times Higher Education World University Rankings 2026

• Trần Quang Dũng, học sinh lớp 12T2, sở hữu SAT 1550, IELTS 7.5 và trúng tuyển National University of Singapore (NUS), đại học xếp thứ 8 thế giới theo QS World University Rankings 2026.

• Trương Minh Trí đạt SAT 1510, IELTS 7.5, nhận học bổng toàn phần từ Đại học Thanh Hoa (Đài Loan - Trung Quốc), học bổng 85% từ VinUniversity và đạt điểm tuyệt đối ở nhiều môn AP.

Nguyễn Hoàng Long tại Lễ trưởng thành khối 12. Ảnh: Nhà trường

• Võ Hoàng Ngọc Minh, lớp 12T1, nhận học bổng toàn phần từ Pohang University of Science and Technology (POSTECH, Hàn Quốc), trường xếp hạng 102 thế giới theo QS World University Rankings 2026.

Bên cạnh đó, Nguyễn Phú Minh Hoàng nhận học bổng Đại học Sydney (xếp hạng 25 Thế giới), Vũ Thái Vinh trúng tuyển Đại học Monash (xếp hạng 36 thế giới) cùng một số học sinh khác nhận học bổng giá trị từ nhiều đại học, cao đẳng khai phóng và trường nghiên cứu tại Mỹ và các trường danh giá trong nước như BUV, Vinuniversity…

Dự án 12 - Lộ trình ba năm thay cho sự chuẩn bị ngắn hạn

Theo đại diện nhà trường, các kết quả trên không đến từ giai đoạn nước rút của lớp 12, mà là quả ngọt của một lộ trình học thuật kéo dài ba năm. Trong "Dự án 12", học sinh được định hướng chiến lược theo từng giai đoạn rõ rệt: Lớp 10 củng cố vững chắc nền tảng học thuật và ngoại ngữ; lớp 11 tập trung bứt phá các bài thi chuẩn hóa như IELTS, SAT, AP; lớp 12 hoàn thiện chiến lược xét tuyển, viết luận, chuẩn bị thư giới thiệu và tối ưu hóa hồ sơ học bổng.

Tại các lớp định hướng học thuật quốc tế, SAT và IELTS được đưa thẳng vào kế hoạch học tập chính khóa với thời lượng 8 tiết IELTS và 6 tiết SAT/tuần. Chương trình được thiết kế khoa học, kết hợp hài hòa giữa bài học trên lớp, kiểm tra định kỳ, thi thử và các phiên tư vấn 1-1. Mô hình này giúp học sinh không phải tách rời việc học trường lớp với quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, đồng thời loại bỏ áp lực học dàn trải hay chạy đua chứng chỉ vào giai đoạn cuối.

Ngay ở khối 11, lộ trình đào tạo sớm này đã ghi nhận quả ngọt bứt phá khi học sinh Lê Xuân Cường đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định tính hiệu quả của việc đưa chuẩn hóa quốc tế vào giảng dạy từ sớm, tạo bệ phóng vững chắc cho các thế hệ học sinh tiếp cận mùa tuyển sinh đại học trong nước và quốc tế.

Một điểm nhấn đặc biệt trong mô hình giáo dục tại Ngôi Sao Hoàng Mai là Phòng Hợp tác Quốc tế. Được dẫn dắt bởi đội ngũ thầy cô dày dặn kinh nghiệm thực tế và từng du học tại các trường top đầu Âu - Mỹ, bộ phận này là cầu nối tư vấn 1-1 chủ động cho học sinh từ việc chọn trường, săn học bổng, đến xây dựng hồ sơ ngoại khóa. Đặc biệt, từ kết quả thi thử và đánh giá định kỳ, nhà trường sử dụng dữ liệu thực tế để xây dựng "biểu đồ năng lực" riêng biệt. Qua đó, giáo viên và bộ phận tư vấn có thể nhận diện chính xác điểm mạnh, bù đắp kịp thời khoảng trống kiến thức, từ đó tối ưu hóa phương án hành động và may đo hồ sơ học thuật cho từng cá nhân.

Chuẩn bị cho năng lực đi đường dài

Vượt lên trên những con số hay những tấm vé vào đại học danh giá, giá trị sau cùng của giáo dục là sự chuyển biến về tư duy. Sau 3 năm mài giũa, những học sinh bước vào lớp 10 với nền tảng bình thường ngày ấy nay đã biết tự học, tự chịu trách nhiệm và chủ động kiến tạo tương lai. Đó mới chính là cái gốc bền vững — chuẩn bị cho các em một tâm thế vững vàng trước khi bước vào đời.

Ba năm THPT trôi qua rất nhanh. Trước ngưỡng cửa bước ngoặt này, câu hỏi lớn nhất đặt ra cho các bậc cha mẹ không nên chỉ là: "Con sẽ học ở đâu?", mà phải là: "Sau ba năm, con sẽ trở thành người như thế nào?".

Sự trưởng thành của khóa học sinh đầu tiên tại Ngôi Sao Hoàng Mai đã chứng minh: Thành công không phải là đặc quyền của những học sinh xuất sắc từ vạch xuất phát. Nó dành cho những đứa trẻ được nhìn nhận đúng năng lực, được định hướng sớm và được đồng hành đủ sâu trong suốt hành trình.

Đó cũng là triết lý giáo dục mà Ngôi Sao Hoàng Mai đang kiên trì theo đuổi: Không chỉ dạy học sinh học giỏi, mà giúp các em biết cách tự học, biết cách trưởng thành để đi rất xa bằng chính năng lực tự thân của mình.