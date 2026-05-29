Độc lạ Đà Nẵng: Thưởng sâm Ngọc Linh cho học sinh giỏi

Hoài Văn

TPO - Lễ bế giảng ở một ngôi trường vùng cao của thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ khi phần thưởng trao tặng cho các em học sinh giỏi là những cây sâm Ngọc Linh giống.

Sáng 29/5, trong không khí rộn ràng của lễ bế giảng năm học 2025-2026, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam (xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng) đã khiến nhiều người bất ngờ khi trao thưởng cho học sinh giỏi bằng cây sâm Ngọc Linh giống – loại dược liệu quý được ví như “quốc bảo” của vùng núi Đà Nẵng.

51 học sinh đạt danh hiệu giỏi và xuất sắc của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Nam được nhận mỗi em 5 cây sâm Ngọc Linh giống

Không còn những phần quà quen thuộc như tập vở hay dụng cụ học tập, năm nay 51 học sinh đạt danh hiệu giỏi và xuất sắc của trường được nhận mỗi em 5 cây sâm Ngọc Linh giống. Tổng cộng 255 cây sâm đã được trao tận tay các em trong niềm vui, sự háo hức của phụ huynh và giáo viên.

Phần thưởng đặc biệt này với nhiều học sinh nơi đây, đây không chỉ là món quà ghi nhận thành tích học tập mà còn là “tài sản” mang theo hy vọng về một tương lai ổn định hơn cho gia đình.

Thầy Võ Đăng Chín, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học này trường có 338 học sinh ở hai cấp học, trong đó bậc tiểu học có 201 em và THCS có 137 em. Sau một năm nỗ lực học tập, toàn trường có 51 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc.

Theo thầy Chín, ý tưởng trao thưởng bằng sâm Ngọc Linh được nhà trường ấp ủ từ đầu năm học với mong muốn tạo động lực học tập theo cách gần gũi hơn với đời sống của học sinh vùng núi.

"Những năm trước, nhà trường phát thưởng theo hình thức truyền thống. Năm nay, chúng tôi muốn các em không chỉ vui vì được khen mà còn có thêm cơ hội tạo sinh kế lâu dài cho gia đình", thầy Chính chia sẻ.

Tặng thưởng cây sâm Ngọc Linh giống cho học sinh vừa là cách tạo động lực học tập theo cách gần gũi hơn với đời sống của học sinh vùng núi.

Để có đủ nguồn cây giống trao thưởng, nhà trường đã trích một phần quỹ thi đua khen thưởng, đồng thời vận động thêm từ các hộ dân trồng sâm trên địa bàn và sự đóng góp của giáo viên trong trường.

Nhiều phụ huynh cho rằng phần thưởng này có ý nghĩa thiết thực hơn so với hiện vật thông thường. Trong điều kiện kinh tế của người dân miền núi còn nhiều khó khăn, vài cây sâm giống nếu được chăm sóc tốt có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể trong tương lai.

#sâm Ngọc Linh #học sinh giỏi #trường Trà Nam #đào tạo #kinh tế địa phương #quốc bảo #phát triển bền vững

