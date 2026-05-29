Thi lớp 10 Hà Nội: Sĩ tử tự tin trước giờ G

TPO - Nhiều sĩ tử chia sẻ sự tự tin, sẵn sàng bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội. Trước ngày thi, các sĩ tử tiết lộ, đã cùng gia đình đi cầu may giúp tâm lí vững vàng hơn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra từ ngày mai, sáng nay (29/5), thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi.

Có mặt tại điểm thi từ sớm, thí sinh Nguyễn Linh Anh, học sinh trường Ngôi Sao Hà Nội chia sẻ, đây là kỳ thi quan trọng và em đã có quá trình học tập nghiêm túc. Thời điểm này em giữ tâm thế bình tĩnh, đi ngủ để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho ngày thi.

Trước khi chính thức bước vào phòng thi, Linh Anh đã được cán bộ coi thi hướng dẫn kỹ lưỡng về quy chế thi, đặc biệt là lưu ý về thời gian có mặt đúng giờ để tránh những sai sót đáng tiếc.

Thí sinh được thanh niên tình nguyện hướng dẫn trước điểm thi

Bên cạnh sự nỗ lực học tập, gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần lớn cho em. Linh Anh chia sẻ rằng, trước kỳ thi bố mẹ đã cùng em đi lễ tại Chùa Đậu để cầu may mắn. Tuy nhiên, khác với tâm lý của nhiều sĩ tử thường kiêng khem hoặc ăn uống theo các quan niệm dân gian, nữ sinh không quá chú trọng vào việc ăn uống tâm linh mà giữ cho mình sự thoải mái trước khi đi thi.

Thí sinh gửi đồ đạc tư trang cá nhân tại khu vực riêng ở điểm thi THCS Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Áp lực sẽ không làm bài thi tốt

Chia sẻ sau buổi làm thủ tục dự thi, Phạm Tiến Bảo, Trường THCS Khương Mai cho biết, em và các thí sinh khác đã được cán bộ coi thi phổ biến kỹ về thời gian có mặt, các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cũng như quy định về trang phục, cách nhờ sự hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Những ngày sát kỳ thi, Bảo cho biết, em không dồn sức học quá nhiều mà đi ngủ sớm, giữ sức khỏe và tinh thần minh mẫn, thoải mái.

“Việc giữ tâm lý ổn định là vô cùng quan trọng vì áp lực sẽ khiến mình lúng túng, làm bài không tốt”, Bảo nói.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Phạm Tiến Bảo đã trải qua một thời gian dài ôn luyện bền bỉ. Em chia sẻ, trong năm học cuối cấp, hầu như ngày nào trong tuần cũng phải đi học thêm để chinh phục mục tiêu trường chuyên và trường THPT top đầu Hà Nội.

Trong kỳ thi, em đã đặt 5 nguyện vọng gồm: THPT Kim Liên (NV1), Quang Trung - Đống Đa (NV2), Khương Hạ (NV3) và hai trường chuyên danh tiếng là THPT Chu Văn An và THPT Nguyễn Huệ.

Để đạt kỳ vọng, nam sinh đã thiết lập cho mình thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng để học bài. Theo Bảo, việc này giúp em làm quen với nhịp sinh học và khung giờ của kỳ thi thực tế.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi sáng nay

Trước kỳ thi, bố mẹ đã cùng em đi lễ để thắp hương, cầu nguyện may mắn và củng cố tinh thần trước khi bước vào kỳ thi.

Một số thí sinh chia sẻ tâm trạng "hơi lo lắng một chút" nhưng đã sẵn sàng để bước vào ngày thi đầu tiên diễn ra vào ngày mai (30/5) với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Chờ con tại điểm thi, chị Lê Thị Ngân ở phường Thanh Xuân chia sẻ sự hồi hộp, lo lắng đến "mất ăn mất ngủ" nhiều ngày nay.

"Tối con thức học bài đến 23 giờ, mẹ cũng thức chờ con. Lắm hôm con thức muộn quá, tôi sốt ruột giục con đi ngủ để đảm bảo sức khỏe. Kỳ thi đông học sinh tham gia nhưng có ít trường THPT công lập khiến các em rất áp lực, bố mẹ cũng căng thẳng theo", chị Ngân nói.

Thí sinh trong phòng nghe phổ biến quy chế thi

Ngăn ngừa gian lận thi

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Mỗ Lao (Hà Đông), công tác chuẩn bị kỳ thi chu đáo. Người nhà thí sinh được lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn chỗ gửi xe, nghỉ ngơi trong lúc chờ đón con. Điểm nghỉ của phụ huynh cách cổng điểm thi chừng 200 mét, có quạt mát, nước uống.

Trong sáng nay, tại cổng điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh sơ đồ phòng thi, chỗ gửi đồ đạc tư trang cá nhân cách phòng thi chừng 300 mét.

Những thí sinh mang theo điện thoại được tình nguyện viên cho vào túi ni lông gói cẩn thận trước khi gửi vào từng thùng đã được ghi sẵn số phòng thi. Tuy nhiên, thí sinh cũng được nhắc nhở trong ngày thi không mang điện thoại, thiết bị điện tử đắt tiền đến điểm thi.

Bà Lê Thị Hằng, Phó điểm trưởng Điểm thi Trường THCS Mỗ Lao (Hà Nội) cho biết, trước kỳ thi, đã rà soát toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo ánh sáng, điều hòa, quạt mát phục vụ thí sinh.

Điểm thi bố trí 28 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự bị, 1 phòng chờ, 1 phòng y tế và xây dựng các phương án ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, mưa to bất ngờ. Điểm thi cũng chuẩn bị máy phát để phòng ngừa mất điện.

“Đến thời điểm hiện tại, điểm thi chưa ghi nhận trường hợp thí sinh nào có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ riêng biệt”, bà Hằng nói.

Cũng theo Phó trưởng điểm thi, điều đặc biệt quan trọng trong kỳ thi là siết chặt quy chế thi cho cả giám thị và thí sinh để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, khách quan. Tất cả cán bộ coi thi nắm vững quy định, nhiệm vụ, vị trí của mình, quán triệt các nội dung về quy định đối với giám thị. Thí sinh cũng đã được học quy chế, đảm bảo nắm vững mọi quy định trước khi bước vào phòng thi.

Ngoài việc học quy chế, học sinh cũng được hướng dẫn xử lý nhiều tình huống có thể phát sinh như ghi nhầm số báo danh, tô sai mã đề, quên giấy tờ, thiếu dụng cụ học tập hoặc gặp vấn đề sức khỏe.

Theo quy định, nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh vẫn có thể làm cam kết theo hướng dẫn của cán bộ coi thi để được tham gia kỳ thi. Tuy nhiên, để tránh bị động, các em cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và kiểm tra kỹ vật dụng từ tối hôm trước.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi, kiểm tra đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết trước khi đến điểm thi, tuyệt đối không mang các vật dụng trái quy định vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc. Ngoài ra, ông Tuấn cũng lưu ý thí sinh, giữ sức khỏe, sự tự tin, tập trung làm bài thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

