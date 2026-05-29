Gần 125.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội

TPO - Đúng 9 giờ sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hà Nội.

Tại các điểm thi, thí sinh sẽ được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi và các thông tin cần thiết trước ngày thi. Đây cũng là buổi thí sinh, người nhà khảo sát cung đường, thời gian di chuyển đến điểm thi, tránh tình huống nhầm điểm thi hoặc đến chậm, muộn.

Lưu ý trước ngày thi, thí sinh chỉ được mang theo những vật dụng vào phòng thi gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Học sinh lớp 9 Hà Nội bước vào kỳ thi "nóng" nhất năm.

Ở mỗi môn thi, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính thời gian làm bài sẽ không được dự thi môn đó.

Những kỳ thi trước, vẫn còn những trường hợp ngày thi thí sinh đến nhầm điểm thi, ngủ quên hoặc đến điểm thi mới phát hiện quên vật dụng, giấy tờ cần thiết. Do đó, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng từ hôm trước.

Thí sinh lưu ý lịch thi, thời gian làm bài thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Thành phố Hà Nội năm nay có gần 125.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ có khoảng 55% em đỗ trường THPT công lập. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ lấy kết quả tuyển sinh.

Bố trí điểm chờ có mái che, quạt mát

Trước kỳ thi, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội bám sát tình hình thực tiễn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả ở tất cả các khâu, các công việc trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan bảo đảm đầy đủ các phương án dự phòng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không làm ảnh hưởng đến việc dự thi của thí sinh.

Thành phố chỉ đạo các điểm thi phải bố trí các điểm, khu vực chờ bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ người dân trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi. Thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.

Phối hợp với Sở Y tế chủ động các phương án hỗ trợ y tế tại các Điểm thi, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến thời tiết phức tạp.

Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Điện lực thành phố bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ các điểm thi, khu vực chờ của phụ huynh người dân đưa đón thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Chủ động xây dựng phương án dự phòng, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh. Thành Đoàn Hà Nội tăng cường lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ thí sinh, người nhà.

Đặc biệt, thanh niên tình nguyện được lưu ý hỗ trợ các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong việc đi lại, ăn, ở trong thời gian diễn ra kỳ thi.

