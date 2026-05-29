ClassUp đưa 'Vũ Đài Trí Tuệ' đến Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh thổi bùng phong trào học tiếng Anh trong học sinh THPT

Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng trở thành năng lực quan trọng của học sinh phổ thông, những sân chơi học thuật có tính trải nghiệm, ứng dụng công nghệ đang được nhiều nhà trường và học sinh quan tâm. Nắm bắt xu hướng đó, ClassUp phối hợp cùng Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai cuộc thi tiếng Anh “Vũ Đài Trí Tuệ – High School Battle” tại nhiều tỉnh, thành, tiêu biểu là Nghệ An, Hưng Yên và Quảng Ninh.

“Vũ Đài Trí Tuệ” được xây dựng như một đấu trường học thuật dành cho học sinh lớp 10 và 11 tại các trường THPT. Tại đây, các đội thi tranh tài bằng kiến thức, khả năng sử dụng tiếng Anh, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh sân khấu.

Học sinh THPT tại Nghệ An tham gia “Vũ Đài Trí Tuệ” do ClassUp tổ chức.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu tạo môi trường để học sinh học tiếng Anh một cách chủ động hơn, đưa ngoại ngữ ra khỏi khuôn khổ bài kiểm tra thông thường. Thay vì chỉ học để ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp, học sinh được đặt vào những phần thi có tính đối kháng, yêu cầu phản xạ nhanh, xử lý thông tin và vận dụng tiếng Anh trong nhiều tình huống thực tiễn.

Sân chơi tiếng Anh lan rộng tại nhiều địa phương

Tại Nghệ An, “Vũ Đài Trí Tuệ – Nghệ An’s High School Battle 2026” là một trong những sân chơi tiếng Anh quy mô lớn dành cho học sinh khối 10 và 11. Cuộc thi thu hút gần 8.000 học sinh đến từ 32 trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia, tạo nên không khí học tiếng Anh sôi nổi trong nhà trường.

Chung kết Vũ Đài Trí Tuệ tại Nghệ An

Các đội thi trải qua vòng cấp trường, vòng loại cấp tỉnh và vòng chung kết. Tại vòng chung kết, những đại diện xuất sắc đã tranh tài qua nhiều phần thi bằng tiếng Anh, kết hợp giữa kiến thức, tốc độ, khả năng thuyết trình và tinh thần đồng đội.

Ở Hưng Yên, chương trình tiếp tục được triển khai theo mô hình gameshow đấu trí, thu hút học sinh lớp 10 và 11 từ nhiều trường THPT. Cuộc thi không chỉ hướng đến việc kiểm tra năng lực ngoại ngữ, mà còn giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp nhóm và năng lực giải quyết vấn đề.

Chung kết Vũ Đài Trí Tuệ tại Hưng Yên

Tại Quảng Ninh, “Vũ Đài Trí Tuệ – Quang Ninh’s High School Battle 2026” được phát động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh THPT. Cuộc thi góp phần tạo sân chơi trí tuệ, khuyến khích học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh, mở rộng hiểu biết và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình hội nhập.

Việc triển khai tại nhiều địa phương cho thấy “Vũ Đài Trí Tuệ” không chỉ dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, mà đang trở thành chuỗi hoạt động giáo dục có khả năng lan tỏa, đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng miền.

ClassUp đưa công nghệ vào từng vòng thi

Điểm nổi bật của “Vũ Đài Trí Tuệ” là việc ClassUp đưa công nghệ vào quá trình tổ chức và thi đấu. Thông qua ClassUp – The Learning App, học sinh có thể tham gia các phần thi trực tiếp trên thiết bị điện tử, trả lời câu hỏi và theo dõi kết quả theo thời gian thực.

Các đội thi sử dụng ClassUp – The Learning App để thi đấu.

Mô hình này giúp cuộc thi trở nên trực quan, minh bạch và hấp dẫn hơn với thế hệ học sinh hiện nay. Các phần thi không chỉ diễn ra trên sân khấu, mà còn được kết nối với nền tảng số, tạo nên trải nghiệm học tập kết hợp online – offline.

Ở mỗi chặng thi, học sinh phải vận dụng tiếng Anh để xử lý các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, xã hội, văn hóa, lịch sử, tư duy logic và đời sống. Điều này giúp các em nhìn nhận tiếng Anh như một công cụ để tiếp cận tri thức, thay vì chỉ là một môn học trên lớp.

Theo định hướng của ClassUp, công nghệ không thay thế vai trò của giáo dục truyền thống, mà giúp việc học trở nên sinh động, cá nhân hóa và có tính khích lệ hơn. Khi học sinh được tham gia các thử thách tương tác, được ghi nhận kết quả và nhìn thấy sự tiến bộ của mình, việc học tiếng Anh sẽ trở nên gần gũi và bớt áp lực hơn.

Thông qua việc tổ chức và đồng hành triển khai cuộc thi tại nhiều tỉnh, ClassUp cho thấy nỗ lực đưa tiếng Anh chất lượng và các giải pháp học tập hiện đại đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng miền, không chỉ tập trung tại các đô thị lớn.

Trong thời gian tới, “Vũ Đài Trí Tuệ – High School Battle” sẽ tiếp tục mở rộng, trở thành sân chơi học thuật thường niên, nơi học sinh THPT có thêm cơ hội tranh tài, học hỏi và phát triển năng lực tiếng Anh trong môi trường hiện đại, sáng tạo và giàu cảm hứng.