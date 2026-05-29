Hà Tĩnh siết tuyển sinh đầu cấp: không lớp chọn, không khảo sát đầu vào

TPO - Ngày 29/5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (Sở GD&ĐT), đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác xã hội hóa giáo dục, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học và công tác tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT liên quan đến tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc thực hiện việc theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS và tuyển sinh THPT năm học 2026-2027; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các nội dung phát sinh.

Một mô hình lớp học thông minh tại trường tiểu học ở Hà Tĩnh từng gây tranh cãi.

Đặc biệt, nội dung được Sở GD&ĐT nhấn mạnh là việc xếp lớp học sinh sau tuyển sinh phải bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; không tổ chức khảo sát, đánh giá đầu vào để phân loại học sinh; không để xảy ra tình trạng lựa chọn học sinh, lớp chọn, giáo viên chủ nhiệm hoặc các hình thức phân loại học sinh không phù hợp, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tiểu học, THCS thực hiện sắp xếp lớp học đầu cấp bảo đảm tương đối đồng đều giữa các lớp về sĩ số học sinh, tỷ lệ nam - nữ, học sinh khuyết tật, học sinh cần hỗ trợ và các điều kiện học tập khác theo quy định hiện hành. Việc bố trí lớp học cần phù hợp với điều kiện thực tiễn, quy mô trường lớp, đồng thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải công khai kế hoạch tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương án xếp lớp và các thông tin liên quan theo quy định; tăng cường tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và nhân dân.

Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương quan tâm rà soát cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên để xây dựng phương án tuyển sinh, sắp xếp lớp học phù hợp, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng của học sinh và tạo thuận lợi cho việc đi lại của học sinh, phụ huynh.

Cùng với đó, các địa phương, cơ sở giáo dục cần tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện thiếu công bằng, thiếu minh bạch hoặc không đúng quy định trong quá trình thực hiện. Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.