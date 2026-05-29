Đại học Quốc gia TPHCM lên tiếng vụ thi đánh giá năng lực nghi giống đề nước ngoài

TPO - ĐH Quốc gia TPHCM chính thức lên tiếng về phản ánh của thí sinh cho rằng có sự tương đồng giữa một số câu hỏi logic trong đề thi với câu hỏi của các bài thi quốc tế, nghi vấn trung tâm luyện thi tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện cho thí sinh.

Chiều 29/5, ĐH Quốc gia TPHCM thông tin chính thức về phản ánh của thí sinh đối với câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 vừa qua.



Theo đó, ĐH Quốc gia TPHCM nhận được một số ý kiến phản ánh liên quan đến câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. Phản ánh cho rằng có sự tương đồng giữa một số câu hỏi logic trong đề thi với câu hỏi của các bài thi quốc tế, đồng thời bày tỏ băn khoăn về khả năng một số trung tâm luyện thi đã tiếp cận và khai thác các dạng câu hỏi này trong quá trình ôn luyện cho thí sinh.

ĐH Quốc gia TPHCM cho biết đã rà soát, thẩm định và đánh giá các câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm nay. Công tác rà soát được thực hiện theo quy trình chuyên môn, bao gồm: thành lập Hội đồng rà soát câu hỏi thi; kiểm tra hồ sơ xây dựng và thẩm định câu hỏi; rà soát quá trình biên soạn, phản biện và thử nghiệm câu hỏi; yêu cầu chuyên gia xây dựng câu hỏi giải trình bằng văn bản và báo cáo trực tiếp trước hội đồng; đồng thời tổ chức đối sánh chuyên môn với một số dạng câu hỏi logic của các kỳ thi quốc tế được phản ánh.

Thí sinh thi Đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định các câu hỏi của 2 đề thi có sự khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện, cách đặt vấn đề và phương án trả lời.

ĐH Quốc gia TPHCM cũng cho rằng, một số câu hỏi có điểm tương đồng về dạng thức suy luận hoặc mô hình logic với các câu hỏi trong các bài thi đánh giá năng lực quốc tế. Đây là đặc điểm phổ biến trong lĩnh vực khảo thí, do các bài thi đánh giá năng lực thường sử dụng những mô hình suy luận logic cơ bản như sắp xếp thứ tự, phân nhóm, suy luận điều kiện hoặc loại trừ để đánh giá năng lực tư duy của thí sinh.

"Sự tương đồng về dạng thức logic không phải là căn cứ để kết luận một câu hỏi được dịch hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của bài thi khác. Thực tế, trong nhiều kỳ thi chuẩn hóa quốc tế, các câu hỏi cùng dạng logic có thể có cấu trúc suy luận tương tự nhưng khác nhau về ngữ cảnh, dữ kiện và cách triển khai nội dung", Hội đồng rà soát nhận định.

Do đó, ĐH Quốc gia TPHCM kết luận chưa có căn cứ cho thấy các câu hỏi phần logic trong đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 là bản dịch nguyên dạng hoặc sao chép trực tiếp từ câu hỏi của các bài thi nước ngoài.

Chưa có dấu hiệu đề thi bị lộ, lọt

ĐH Quốc gia TPHCM cũng khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu hay căn cứ nào cho thấy ngân hàng câu hỏi hoặc đề thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 bị lộ lọt, bị truy cập trái phép hoặc bị sử dụng không đúng quy định. Các quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi và bảo mật đề thi được thực hiện nghiêm ngặt ở tất cả các khâu nhằm bảo đảm tính công bằng và khách quan của kỳ thi.

Thời gian tới, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và quy trình xây dựng đề thi. Đặc biệt, rà soát tổng thể ngân hàng câu hỏi, đặc biệt đối với phần logic, nhằm tiếp tục nâng cao tính độc lập, tính đa dạng và chất lượng chuyên môn của câu hỏi.

Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chuyên gia biên soạn và thẩm định câu hỏi về phương pháp thiết kế câu hỏi đánh giá năng lực, chuẩn mực học thuật và quy định liên quan đến tính nguyên bản của câu hỏi. Cải tiến quy trình kiểm soát chất lượng, tăng cường các bước rà soát, thẩm định và đối sánh chuyên môn trước khi câu hỏi được đưa vào ngân hàng và sử dụng trong đề thi.

ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định kỳ thi đánh giá năng lực được xây dựng và tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm, hướng đến mục tiêu đánh giá năng lực người học một cách công bằng, hiệu quả và phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục ĐH.