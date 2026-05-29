Mô hình học cụ và cách sinh viên khối Khoa học Sức khỏe HUTECH làm mới bài học sức khỏe

Khi kiến thức chuyên ngành được tái hiện bằng những mô hình học cụ do chính sinh viên thực hiện, bài học về sức khỏe trở nên trực quan hơn, gần gũi hơn và giàu cảm hứng hơn.

Trong khuôn khổ HUTECH’s Health Festival 2026, Cuộc thi “Thiết kế mô hình học cụ lần 3” trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi sinh viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tự tay chuyển hóa kiến thức chuyên ngành thành các sản phẩm trực quan.

Cuộc thi “Thiết kế mô hình học cụ lần 3” trở thành sân chơi cho sinh viên chuyển hóa kiến thức thành sản phẩm trực quan

Từ mô hình “Virus Dại” làm bằng xơ mướp, “Hanta virus” đến “Giải phẫu tử cung” được chế tác từ xốp và đất sét, mỗi sản phẩm cho thấy cách người học tiếp cận kiến thức bằng quan sát, tìm hiểu cấu trúc, chọn vật liệu và tái hiện nội dung chuyên môn một cách sinh động.

Đặc biệt, mô hình “Giải phẫu tử cung” của nhóm Bright Team gây ấn tượng khi tái hiện rõ các bộ phận như buồng trứng, vòi tử cung, thân - cổ tử cung cùng hệ thống mạch máu phức tạp. Để hoàn thiện sản phẩm, sinh viên cần nắm kiến thức giải phẫu, hiểu mối liên hệ giữa các cấu trúc, biết cách giản lược chi tiết phù hợp và trình bày sao cho dễ quan sát, dễ học. Chính quá trình ấy giúp bài học chuyên môn thoát khỏi trang sách, trở thành một trải nghiệm thực hành đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy ứng dụng.

Các mô hình nhận được đánh giá cao bởi sự đầu tư về thiết kế và kiến thức

Song song với cuộc thi mô hình học cụ, Hội thi Rung chuông vàng mùa V mang đến sân chơi học thuật hấp dẫn với 05 vòng đấu xoay quanh các chủ đề thiết thực như sức khỏe, dinh dưỡng, sơ cứu và bệnh lý thường gặp. Những câu hỏi liên tục được đặt ra buộc sinh viên vận dụng kiến thức đã học, phản xạ nhanh trước tình huống và giữ tâm lý vững vàng trong không khí thi đấu. Phần “giải cứu” đồng đội bằng thử thách đổ xúc xắc khổng lồ từ giảng viên và khách mời cũng tạo thêm màu sắc vui tươi, tăng tính gắn kết giữa các thế hệ thầy - trò.

Cuộc thi Rung chuông vàng tạo điều kiện để các bạn “thử thách” kiến thức cá nhân

Ở một hướng trải nghiệm khác, Run for Health 2026 cùng các trạm vận động như bật xa tại chỗ, hít đất và đánh cầu bằng vợt gió đã lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng sinh viên. Với người học khối ngành chăm sóc sức khỏe, việc rèn luyện thể chất không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn gắn với nhận thức nghề nghiệp: muốn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, trước hết cần hiểu và thực hành lối sống lành mạnh từ chính bản thân mình.

Không khí ngày hội còn được nối dài bằng Lễ kỷ niệm 05 năm thành lập Khoa và Chung kết Gala văn nghệ “The Memories of NULAB”. Các tiết mục được tuyển chọn đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, thể hiện năng khiếu nghệ thuật, tinh thần tuổi trẻ và những thông điệp ý nghĩa về hòa bình, trách nhiệm.

Đánh dấu cột mốc 05 năm hình thành và phát triển của Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, HUTECH’s Health Festival 2026 cho thấy một môi trường học đường năng động, tạo điều kiện để sinh viên được học bằng trải nghiệm và trưởng thành qua từng hoạt động cụ thể. Từ mô hình học cụ, sân chơi kiến thức đến các hoạt động thể chất và nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng đam mê, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần phụng sự cộng đồng của những “chiến binh áo trắng” tương lai.

HUTECH’s Health Festival kiến tạo môi trường học đường năng động qua nhiều hoạt động lý thú

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp - Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá cao vai trò của khối ngành sức khỏe, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng trong quá trình chăm sóc và hỗ trợ người bệnh. Thầy chia sẻ: “Thời gian một thầy thuốc bên cạnh bệnh nhân ít hơn thời gian của điều dưỡng. Trong bối cảnh nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao còn khan hiếm, HUTECH sẽ tiếp tục nỗ lực đào tạo những điều dưỡng viên xuất sắc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành y tế trong tương lai”.