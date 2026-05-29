Đại học London: từ di sản của các lãnh đạo thế giới đến hành trình 15 năm tại Việt Nam

Một liên minh đại học gắn với nhiều nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu đã hiện diện tại Việt Nam hơn 15 năm qua, đào tạo nên những sinh viên Việt Nam xuất sắc theo chuẩn học thuật quốc tế.

Năm 2025, Good University Guide của The Times và The Sunday Times - một trong những bảng xếp hạng đại học uy tín nhất tại Vương quốc Anh - công bố một kết quả khiến giới học thuật chú ý.

Trên các tiêu chí tổng thể, đứng đầu toàn nước Anh, vượt qua cả Oxford và Cambridge, là Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Cùng năm, trường cũng xếp thứ 6 thế giới ở nhóm ngành Khoa học Xã hội và Quản lý trong bảng xếp hạng theo lĩnh vực của QS.

LSE là một thành viên của Đại học London - "siêu đại học" gần 200 tuổi từng in dấu trong hành trình học tập của nhiều lãnh đạo, nhà kinh tế và nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu. Một phần của hệ thống ấy đã đến với sinh viên Việt Nam từ hơn 15 năm trước.

Từ “siêu đại học” đến hành trình 15 năm tại Việt Nam

Đại học London là một liên minh gồm 17 trường thành viên độc lập tại London, trong đó có University College London, King’s College London và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE). Chính cấu trúc liên minh này tạo nên một hệ thống học thuật rộng lớn, nơi mỗi trường thành viên có thế mạnh riêng nhưng cùng góp phần vào uy tín chung của Đại học London.

Từ hệ thống này đã đi qua nhiều cái tên định hình thế kỷ 20. Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và lãnh tụ phong trào độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi đều từng theo học tại đây. Riêng LSE ghi nhận hơn 40 nguyên thủ và lãnh đạo thế giới đã học tập hoặc giảng dạy tại trường - trong đó có Pierre Trudeau, cựu Thủ tướng Canada; Romano Prodi, cựu Thủ tướng Italy kiêm cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu - cùng 20 cựu sinh viên và giảng viên được trao giải Nobel trong các lĩnh vực Kinh tế, Hòa bình và Văn học.

Nelson Mandela, Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, là một biểu tượng của chương trình quốc tế Đại học London. Gần 170 năm trước, khi "giáo dục xuyên quốc gia" còn chưa trở thành khái niệm phổ biến, hệ thống đã bắt đầu đưa chuẩn học thuật Anh ra ngoài biên giới London.

Tại Việt Nam, hành trình ấy được nối dài qua Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) từ hơn 15 năm trước. Hiện BUV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Đại học London ủy quyền triển khai các chương trình cử nhân do Đại học London cấp bằng, dưới sự chỉ đạo học thuật của LSE. Năm 2025, BUV được Đại học London nâng cấp thành Đối tác Quốc tế, một danh hiệu hiếm trong mạng lưới toàn cầu của trường.

Giáo sư Mary Stiasny OBE, Phó Hiệu trưởng danh dự Đại học London, nhận định quan hệ giữa hai bên được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết với chất lượng, độ nghiêm ngặt của chương trình. “Đây là ví dụ cho thấy các giá trị chung về giáo dục có thể tạo ra tác động thực sự cho sinh viên và xã hội", bà chia sẻ.

Đặt trong bức tranh rộng hơn, quan hệ BUV - Đại học London nằm trong dòng chảy giáo dục xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Việt Nam là một trong sáu quốc gia ưu tiên trong Chiến lược Giáo dục Quốc tế của Vương quốc Anh. Quan hệ đối tác giữa BUV và Đại học London cho thấy hợp tác dài hạn có thể đưa giáo dục Anh chất lượng cao đến gần hơn với sinh viên Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam trong giáo dục đại học và đổi mới sáng tạo”.

Sức mạnh học thuật hàng đầu

Các chương trình Đại học London tại BUV tập trung vào những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn tại Việt Nam và trên thế giới, từ Tài chính, Kinh tế, Quản lý, Kế toán đến Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh - những nhóm ngành gắn trực tiếp với sự dịch chuyển của thị trường lao động trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV, gọi đây là lợi ích từ “hai đầu cầu”: Đại học London bảo đảm chất lượng học thuật và văn bằng, trong khi BUV mang đến môi trường học tập với cơ sở vật chất 5 sao, đội ngũ giảng viên 100% có bằng cấp quốc tế, hệ thống hỗ trợ học thuật và kỹ năng nghề nghiệp.

Sự hỗ trợ này đặc biệt quan trọng với một chương trình nổi tiếng về độ nghiêm ngặt. Quy mô lớp học tại BUV nhỏ hơn so với nhiều giảng đường lớn ở Anh, giúp giảng viên theo sát tiến độ của từng sinh viên. Bên cạnh giờ học chính khóa, chương trình hỗ trợ học thuật giúp sinh viên củng cố kiến thức, rèn tư duy và chuẩn bị cho các kỳ thi theo chuẩn quốc tế.

Mark Harris, Trưởng Bộ môn Kinh doanh với hơn 11 năm giảng dạy chương trình Đại học London tại BUV, cho biết: “Toàn bộ đề thi do LSE xây dựng và bài thi của sinh viên tại Việt Nam được gửi sang Anh để LSE chấm”. Không chỉ vậy, các kỳ thi còn được thực hiện dưới hình thức viết tay do Hội đồng Anh giám sát.

Đây là khác biệt lớn nhất của chương trình so với nhiều mô hình quốc tế khác, nơi giảng viên tại chỗ có thể tự ra đề và chấm bài. Vì vậy, dù học tại Việt Nam, sinh viên vẫn bước vào cùng một “sân chơi” học thuật với sinh viên Đại học London trên toàn cầu.

Cách đánh giá này buộc người học phải nắm chắc kiến thức, tự lập luận và tự xử lý vấn đề - một cơ chế ngày càng có giá trị trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bài luận chỉ trong vài giây.

Ông cũng cho biết trong 3-4 năm gần đây, sinh viên chương trình Đại học London tại BUV liên tục đạt nhóm kết quả tốt nhất trong hệ thống khoảng 15.000 sinh viên toàn cầu theo học chương trình này.

Năm 2025, gần 40 sinh viên bậc Dự bị Đại học Quốc tế và bậc Cử nhân của chương trình Đại học London tại BUV đã được vinh danh vì thành tích học thuật xuất sắc. Trong đó, ba sinh viên Việt Nam lọt nhóm cao nhất toàn cầu trong hệ thống Dự bị Đại học Quốc tế: Trương Đức Anh Tuấn xếp hạng Nhất, Phạm Phan Anh xếp hạng Bảy và Văn Tuấn Nam đồng hạng Mười.

Phó Giáo sư James Abdey từ LSE nhận định sinh viên Việt Nam không chỉ có nền tảng kiến thức tốt, mà còn thể hiện khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng kiến thức vào những bối cảnh mới - yếu tố cốt lõi trong các kỳ thi quốc tế.

Gia nhập cộng đồng tinh hoa toàn cầu

Sau 15 năm, chương trình Đại học London tại BUV đã góp phần cung cấp cho thị trường hàng trăm nhân lực chất lượng cao.

Nhiều sinh viên và cựu sinh viên hiện làm việc tại Big 4 - bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới gồm Deloitte, PwC, EY và KPMG - cùng các ngân hàng, công ty tư vấn chiến lược và doanh nghiệp công nghệ như Standard Chartered Bank, Techcombank, Boston Consulting Group, FPT Software hay VinBigData.

Lưu Khánh Ngọc là một trong những gương mặt như vậy. Từ chương trình Dự bị Đại học Quốc tế, cô tiếp tục theo học Cử nhân Tài chính của Đại học London tại BUV, từng đứng đầu thế giới ở ba môn Toán, Kinh tế và Tài chính trong các kỳ thi do LSE tổ chức. Khi tốt nghiệp, Khánh Ngọc đạt First Class Honours - mức xếp hạng cao nhất, thường dành cho nhóm nhỏ sinh viên có kết quả xuất sắc toàn cầu. Cô cũng nhận học bổng LSE Summer School và làm việc tại Boston Consulting Group trước khi theo học bậc Thạc sĩ tại Mỹ.

Nguyễn Vũ Minh Anh, cựu sinh viên Tài chính Ngân hàng của Đại học London tại BUV, là một lát cắt khác. Với bảy năm kinh nghiệm trong mạng lưới Big 4 tại Đông Nam Á và New Zealand, hiện tư vấn chuyển đổi số và quản trị cho các ngân hàng tại Việt Nam, Minh Anh cho thấy lợi thế của mô hình học tại Việt Nam: sinh viên vừa tiếp cận bằng cấp quốc tế, vừa tích lũy hiểu biết về thị trường, mạng lưới và cách vận hành của môi trường nghề nghiệp trong nước.

Từ những lộ trình như Khánh Ngọc hay Minh Anh, bài toán chi phí cũng được nhìn nhận như một phần của kế hoạch phát triển dài hạn. Ba năm học trực tiếp tại London có thể tiêu tốn hơn 150.000 bảng, gần 5 tỷ đồng - trong khi cùng tấm bằng đó tại BUV có mức chi phí thấp hơn nhiều lần, chưa kể các cơ hội học bổng lên đến 75%. Khoản chênh lệch đó trở thành nguồn đầu tư đi học tiếp Thạc sĩ ở nước ngoài, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, hoặc vốn khởi nghiệp sớm.

Bên cạnh việc hoàn tất toàn bộ chương trình tại Việt Nam, sinh viên BUV cũng có thể mở rộng trải nghiệm quốc tế qua hơn 70 trường đại học đối tác ở 17 quốc gia thuộc 5 châu lục. Danh sách này bao gồm nhiều trường trong Russell Group - nhóm 24 đại học nghiên cứu hàng đầu Vương quốc Anh - và các trường kinh doanh đạt chuẩn Triple Crown, danh hiệu chỉ khoảng 1% trường kinh doanh toàn cầu có được. Hằng năm, LSE trao hai suất học bổng toàn phần khóa hè cho sinh viên xuất sắc theo học chương trình Đại học London tại BUV.

Sau tốt nghiệp, sinh viên bước vào mạng lưới hơn 750.000 cựu sinh viên toàn cầu của Đại học London. Tháng 10/2025, với sự đồng hành của Đại sứ quán Anh, Đại học London phối hợp với BUV tổ chức các sự kiện gặp mặt cựu sinh viên đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM, đưa cộng đồng này đến gần hơn với cựu sinh viên Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew cho rằng những cộng đồng hình thành từ các chương trình giáo dục Anh có vai trò kết nối giữa hai quốc gia. "Giá trị của trải nghiệm này không chỉ nằm ở tấm bằng, mà còn ở quá trình học tập, các mối kết nối và những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai", ông nói.