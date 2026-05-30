Đề thi Ngữ văn lớp 10 Hà Nội, 'không khó', gợi ý giải đề

TPO - "Xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình", là vấn đề được đưa vào đề thi Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội.

Đúng 10 giờ sáng nay (30/5), thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn, kết thúc môn thi đầu tiên trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội.

Đề Ngữ văn "không khó"

Cho rằng đề khá "khoai" và bất ngờ vì đề ra vào đoạn trích thơ, Vũ Thành Long, học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie dự đoán mình sẽ đạt mức điểm 7,75, thấp hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, Đỗ Xuân Quang, học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh nhận định đề Văn "vừa sức", không gây khó cho học sinh. Em kỳ vọng đạt điểm 8.

Nguyễn Lê Khánh Phương, học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết, em và các bạn dự đoán năm nay đề sẽ ra phần truyện vì năm ngoái đã phân tích thơ. Do đó, khi cầm đề, Phương khá bất ngờ ở những phút đầu nhưng đã học kỹ tất cả nội dung nên vẫn hoàn thành tốt bài thi.

Theo nữ sinh, đề thi không khó, tất cả các bạn từ trường top nội đô đến trường ngoại thành đều có thể làm được nhưng viết thế nào để đạt điểm cao là không dễ.

Chung nhận định, kết thúc môn Ngữ văn, nhiều thí sinh đánh giá, đề thi không khó. Các em rời điểm thi để chiều nay tiếp tục dự môn thi Ngoại ngữ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nguyên tắc của đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đề thi vào lớp 10 THPT năm nay gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn sáng nay tại điểm thi THPT Kim Liên

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, đề thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, gồm 2 phần: Đọc hiểu và Viết, với thời gian làm bài 120 phút.

Trong đó, phần Đọc hiểu chiếm 4 điểm, phần Viết 6 điểm. Định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhằm phát triển năng lực, tăng cường tính thực tiễn và khả năng vận dụng của học sinh nên đề thi sẽ không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa.

Dưới đây là cập nhật đề thi và gợi ý giải đề môn Ngữ văn.

Đề thi

Đề thi Ngữ văn

Học sinh rời điểm thi

​GỢI Ý GIẢI ĐỀ

