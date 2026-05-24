Tai nạn trong đêm, 2 người tử vong tại TPHCM

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy xảy ra trong đêm trên địa bàn phường Tân Thành (TPHCM) khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Sáng 24/5, Công an phường Tân Thành (TPHCM) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng vừa xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 23/5, xe máy mang biển số 72E1-742.xx do một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên tuyến đường thuộc tổ 6, khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành.

Khi đến gần trụ sở điều hành khu phố Sông Xoài 1, xe máy trên va chạm trực diện với xe máy mang biển số 72T1-43xx, trên phương tiện có 2 người chưa rõ danh tính.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người nằm bất động tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, xác định 2 nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân còn lại trong tình trạng nguy kịch được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong đêm, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xác minh danh tính các nạn nhân.