Tuổi trẻ Ninh Bình hành động vì trẻ em hạnh phúc, an toàn

TPO - Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, tổ chức Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình tập trung tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo và hoạt động tình nguyện an sinh xã hội chăm lo trẻ em.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: TĐNB

Ngày 30/5, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình - Khu vực 3, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc các hoạt động hè năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và các hoạt động hè được tổ chức nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị cho trẻ em kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ, khả năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường mạng là yêu cầu cấp thiết, giúp các em tự tin, bản lĩnh và an toàn trong thời đại công nghệ số.

Chị Lê Thị Mai Phương phát biểu tại chương trình. Ảnh: TĐNB

Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và các nguy cơ trên không gian mạng.

Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho thanh, thiếu nhi, tăng cường các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em yếu thế.

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi dịp hè, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và giàu tính nhân văn cho trẻ em. Các trung tâm thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng, văn hóa, thể thao, trải nghiệm sáng tạo, tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nhiều phần quà cũng được trao tặng cho học viên các câu lạc bộ, lớp năng khiếu đang sinh hoạt tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh.

Nhiều phần quà được trao tặng trong chương trình. Ảnh: TĐNB

Thanh niên Lâm Đồng 'cầm tay chỉ app' cho người dân vùng sâu

Ngày 30/5, Đoàn xã Đạ Tẻh 2 phối hợp tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2026﻿ tại thôn Tôn Klong.

​

Tại lễ ra quân, đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể cho thiếu nhi.

Trao 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho học sinh khó khăn.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Đạ Tẻh 2 "cầm tay chỉ app", hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Trong khuôn khổ, đoàn xã còn tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích.

Chị Chu Thị Chinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đạ Tẻh 2 cho biết: Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho thiếu nhi trong dịp hè; hỗ trợ người dân vùng sâu tiếp cận các nền tảng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở địa phương.

"Thông qua các hoạt động hè, đoàn xã mong muốn giúp thiếu nhi có môi trường vui chơi lành mạnh, tránh xa các nguy cơ tai nạn, đuối nước; đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số", chị Chinh chia sẻ.

​