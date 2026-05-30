Tuổi trẻ Ninh Bình hành động vì trẻ em hạnh phúc, an toàn

Ngày 30/5, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình - Khu vực 3, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc các hoạt động hè năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.
Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và các hoạt động hè được tổ chức nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị cho trẻ em kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ, khả năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường mạng là yêu cầu cấp thiết, giúp các em tự tin, bản lĩnh và an toàn trong thời đại công nghệ số.
Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Đội tỉnh Ninh Bình tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và các nguy cơ trên không gian mạng.
Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho thanh, thiếu nhi, tăng cường các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em yếu thế.
Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi dịp hè, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và giàu tính nhân văn cho trẻ em. Các trung tâm thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng, văn hóa, thể thao, trải nghiệm sáng tạo, tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Nhiều phần quà cũng được trao tặng cho học viên các câu lạc bộ, lớp năng khiếu đang sinh hoạt tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh.
