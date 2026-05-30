Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động mùa hè tình nguyện

TPO - Khởi động mùa hè tình nguyện năm 2026, tuổi trẻ Tây Ninh mang đến nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, nông thôn. Từ hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi đến các hoạt động chuyển đổi số, chiến dịch tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển cộng đồng và xây dựng quê hương.

Ngày 30/5, tại Trường THPT An Ninh (xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026. Hơn 650 đoàn viên, thanh niên tham gia, khởi động chuỗi hoạt động tình nguyện sôi nổi.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè qua nhiều năm đã trở thành môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

“Những màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở nhiều địa bàn khó khăn, khu vực biên giới; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, anh Phú nhấn mạnh.

Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động mùa hè tình nguyện năm 2026 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo anh Phú, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Tây Ninh trong việc phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chiến dịch diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, tập trung tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, các xã xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Chương trình gồm hoạt động Tiếp sức mùa thi cùng bốn chiến dịch trọng tâm là Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ trẻ và lực lượng vũ trang tham gia.

Điểm nhấn nổi bật của chiến dịch năm nay là các hoạt động gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Các đội hình thanh niên sẽ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử; đồng thời đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế số tại địa phương.

“Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ là những ngày ra quân hay những công trình, phần việc cụ thể mà còn là hành trình của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Mỗi bạn trẻ tham gia chiến dịch chính là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Tây Ninh, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng đến những nơi khó khăn để sẻ chia và hành động vì người khác”, anh Phú chia sẻ.

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã trao tặng 7 tuyến đường kiểu mẫu, 2 tuyến đèn năng lượng mặt trời kết hợp đường cờ Tổ quốc, 2 phòng tin học cho em, 100 tấn xi măng phục vụ xây dựng nông thôn mới, 455 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, 4 căn nhà, 140 phần quà an sinh, 100 cặp học sinh, 5.000 quyển tập cùng nhiều công trình, phần việc phục vụ cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt như hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khởi công cầu giao thông nông thôn, ra quân đội hình “Áo xanh công nghệ”, tuyên truyền phòng chống ma túy, an toàn giao thông và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao 200 phần quà cho người dân; trao nguồn lực 4.000 cây xanh cho các địa phương trong toàn tỉnh.

Dịp này, Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng trao tặng 6.000 phần quà cùng 6 công trình thanh niên đồng hành với Chương trình Tiếp sức mùa thi phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Ban tổ chức, tổng nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trong lễ ra quân cấp tỉnh đạt hơn 6 tỉ đồng. Đồng thời, 96/96 đoàn xã, phường trên toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng với tổng nguồn lực gần 3,5 tỉ đồng, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện sôi nổi của tuổi trẻ Tây Ninh.