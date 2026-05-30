Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động mùa hè tình nguyện

Hữu Huy

TPO - Khởi động mùa hè tình nguyện năm 2026, tuổi trẻ Tây Ninh mang đến nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tại các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, nông thôn. Từ hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi đến các hoạt động chuyển đổi số, chiến dịch tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển cộng đồng và xây dựng quê hương.

Ngày 30/5, tại Trường THPT An Ninh (xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026. Hơn 650 đoàn viên, thanh niên tham gia, khởi động chuỗi hoạt động tình nguyện sôi nổi.

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè qua nhiều năm đã trở thành môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

“Những màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở nhiều địa bàn khó khăn, khu vực biên giới; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, anh Phú nhấn mạnh.

tp-tay-ninh.jpg
Tuổi trẻ Tây Ninh khởi động mùa hè tình nguyện năm 2026 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Theo anh Phú, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Tây Ninh trong việc phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chiến dịch diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026, tập trung tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, các xã xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Chương trình gồm hoạt động Tiếp sức mùa thi cùng bốn chiến dịch trọng tâm là Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, cán bộ trẻ và lực lượng vũ trang tham gia.

tp-tay-ninh-2.jpg
Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh phát biểu tại lễ ra quân.

Điểm nhấn nổi bật của chiến dịch năm nay là các hoạt động gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Các đội hình thanh niên sẽ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử; đồng thời đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế số tại địa phương.

“Chiến dịch tình nguyện hè không chỉ là những ngày ra quân hay những công trình, phần việc cụ thể mà còn là hành trình của tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Mỗi bạn trẻ tham gia chiến dịch chính là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Tây Ninh, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng đến những nơi khó khăn để sẻ chia và hành động vì người khác”, anh Phú chia sẻ.

tp-tay-ninh-3.jpg
tp-tay-nih-4.jpg
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 tại tỉnh Tây Ninh.

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn Tây Ninh đã trao tặng 7 tuyến đường kiểu mẫu, 2 tuyến đèn năng lượng mặt trời kết hợp đường cờ Tổ quốc, 2 phòng tin học cho em, 100 tấn xi măng phục vụ xây dựng nông thôn mới, 455 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, 4 căn nhà, 140 phần quà an sinh, 100 cặp học sinh, 5.000 quyển tập cùng nhiều công trình, phần việc phục vụ cộng đồng.

a6.jpg
Nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt sau lễ ra quân.
a1.jpg
a2.jpg
Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt như hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khởi công cầu giao thông nông thôn, ra quân đội hình “Áo xanh công nghệ”, tuyên truyền phòng chống ma túy, an toàn giao thông và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.
a3.jpg
a4.jpg
a5.jpg

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao 200 phần quà cho người dân; trao nguồn lực 4.000 cây xanh cho các địa phương trong toàn tỉnh.

Dịp này, Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng trao tặng 6.000 phần quà cùng 6 công trình thanh niên đồng hành với Chương trình Tiếp sức mùa thi phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Ban tổ chức, tổng nguồn lực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trong lễ ra quân cấp tỉnh đạt hơn 6 tỉ đồng. Đồng thời, 96/96 đoàn xã, phường trên toàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng với tổng nguồn lực gần 3,5 tỉ đồng, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện sôi nổi của tuổi trẻ Tây Ninh.

Hữu Huy
#tuổi trẻ #Tây Ninh #tình nguyện #chiến dịch hè #phát triển cộng đồng #đổi mới sáng tạo #xây dựng nông thôn #Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe