Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam thăm, giao lưu tại Campuchia

Nguyễn Minh

TPO - Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đang có chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuyến thăm không chỉ tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước mà còn góp phần vun đắp quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngày 30/5, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Lại Hồng Đông - Phó Giám đốc Học viện Hải quân, làm Trưởng đoàn, đã cập cảng Sihanoukville, bắt đầu các hoạt động thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nghi thức chào cảng tại lễ đón.

Lễ đón đoàn do Chuẩn Đô đốc In Sokhemra - Phó Chỉ huy trưởng Căn cứ Hải quân Ream, chủ trì. Tham dự lễ đón có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Lại Xuân Chiến, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia.

Chào đón Đại tá Lại Hồng Đông cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc In Sokhemra bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân hai nước.

Thay mặt đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, Đại tá Lại Hồng Đông cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chuẩn Đô đốc In Sokhemra cùng cán bộ, sĩ quan, thủy thủ Căn cứ Hải quân Ream.

Lễ đón Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tá Lại Hồng Đông nhấn mạnh, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước; đồng thời vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngay sau lễ đón, Chuẩn Đô đốc In Sokhemra, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Lại Xuân Chiến và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia đã lên thăm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn.

Theo kế hoạch, trong thời gian thăm và giao lưu tại Campuchia, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo Căn cứ Hải quân Ream; thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville; tham quan Học viện Hải quân Campuchia; tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu và giao lưu thể thao với Hải quân Hoàng gia Campuchia.

Chuyến thăm của đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam nằm trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia.
#Tàu buồm Lê Quý Đôn #Tàu 286 Lê Quý Đôn #Hải quân nhân dân Việt Nam #Hải quân Hoàng gia Campuchia #cảng Sihanoukville #Căn cứ Hải quân Ream #Học viện Hải quân #hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia

