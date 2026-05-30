Đắk Lắk

Xe máy đấu đầu xe đạp điện: Hai xe dính chặt, ba người thương vong, pin văng khắp đường

Huỳnh Thủy

TPO - Vụ tai nạn giữa xe máy và xe đạp điện tại Đắk Lắk khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Tại hiện trường, hai phương tiện dính chặt, nhiều cục pin văng ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 30/5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 27 (đoạn qua phường Tân Lập). Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 27 (đường Nguyễn Thái Bình).

Vào thời điểm trên, ông V.T.Q (SN 1959, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo bà T.T.B., lưu thông theo hướng từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến khu vực hẻm 61 Nguyễn Thái Bình, ông Q. rẽ trái vào hẻm thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do N.G.H. (SN 2012, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở theo một người bạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông Q. tử vong tại chỗ. Bà B. và H. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng, dính vào nhau. Nhiều bộ phận pin văng ra sau va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

