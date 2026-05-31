Thế giới

Iran kiểm soát toàn bộ giao thông qua eo biển Hormuz, cảnh báo đáp trả hoạt động can thiệp quân sự

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào tuyến đường thủy chiến lược này sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả mạnh mẽ.

Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy (30/5), Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết lực lượng vũ trang Iran đang quản lý eo biển Hormuz với "đầy đủ thẩm quyền". Theo đó, các tàu thương mại, tàu hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến được chỉ định và phải được sự chấp thuận của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

"Tất cả các tàu thuyền, tàu thương mại và tàu chở dầu đều bắt buộc phải đi qua những tuyến đường được chỉ định và phải xin phép Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo", thông báo nêu rõ.

Thông báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định hiện hành đối với tàu thuyền sử dụng tuyến đường thủy chiến lược, đồng thời cảnh báo rằng, bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với những quy định này sẽ "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của tuyến đường".

Bộ chỉ huy quân sự cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng hải quân nước ngoài đang hoạt động trong khu vực.

"Bất kỳ hành động nào của tàu quân sự nhằm can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz hoặc gây gián đoạn giao thông hàng hải sẽ bị Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran xử lý", tuyên bố nhấn mạnh.

Iran đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz với những tàu mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Mỹ và những quốc gia mà Tehran cáo buộc đã tham gia hoặc ủng hộ các hoạt động quân sự chống lại nước này.

Theo phía Iran, các biện pháp kiểm soát được siết chặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các động thái nhằm phong tỏa tàu thuyền và cảng biển của Iran. Tehran cho rằng những hành động này đi ngược các cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn được hai bên tuyên bố trước đó.

Trong khi đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ thực hiện các chỉ đạo của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei liên quan đến việc bảo đảm an ninh và quản lý hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Cảnh báo đáp trả mạnh mẽ

Cùng ngày, Phó Tư lệnh Quân đội Iran phụ trách điều phối, Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran đều sẽ nhận được sự đáp trả tương xứng. Ông cũng khẳng định quân đội Iran đang duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa và được trang bị các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đánh giá cho rằng Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể bất chấp các cuộc không kích kéo dài nhiều tuần của Mỹ và Israel.

Theo CBS News, một số quan chức am hiểu báo cáo tình báo nhận định năng lực quân sự còn lại của Iran có thể lớn hơn so với những gì được các quan chức Mỹ công khai đề cập sau chiến dịch quân sự.

Press TV
