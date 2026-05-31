Mưa dông giữa hè, người đàn ông bị sét đánh rơi xuống sông tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - Mưa lớn kèm dông, sét giữa mùa hè đã đánh trúng một người đàn ông đang đánh lưới trên sông ở Đắk Lắk, khiến nạn nhân rơi xuống nước tử vong.

Sáng 31/5, tin từ UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong khi đang đánh lưới trên sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 30/5, ông N.N.B. (SN 1970, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) đi đánh lưới tại khu vực bờ sông Đà Nông thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân - khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Hòa Hiệp.

Khi đang đứng cách bờ khoảng 10m thì ông B. bất ngờ bị sét đánh trúng, rơi xuống sông mất tích.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, người dân và gia đình tìm thấy nạn nhân. Thi thể ông B. sau đó được đưa về bến tàu ở khu phố Phú Lạc để lo hậu sự.

Ảnh minh họa.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết, thời điểm này đang giữa mùa hè, tuy nhiên chiều 30/5 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm theo dông, sét.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B., đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Huỳnh Thủy
