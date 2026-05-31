Giới trẻ

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Hoài Nam

TPO - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang tích cực tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những ngày qua, đoàn viên thanh niên các phường Trần Phú, Thành Sen, Hà Huy Tập đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm﻿ của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HN
Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Hàm Nghi kéo dài, Ban Thường vụ Đoàn phường Hà Huy Tập đã huy động hơn 80 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản và ổn định nơi ở tạm thời.
Đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ 16 hộ dân tại các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng và Bắc Thượng (phường Hà Huy Tập) vận chuyển tài sản, tháo dỡ các hạng mục công trình trong phạm vi dự án. Được biết dự án đường Hàm Nghi kéo dài được đầu tư với tổng mức 575 tỉ đồng.
Theo UBND phường Hà Huy Tập, địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án đường Hàm Nghi kéo dài trước ngày 15/6 tới, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai các hạng mục thi công theo đúng tiến độ.
Tại phường Thành Sen và phường Trần Phú, đoàn viên thanh niên đã tham gia hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh – công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.
Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, màu áo xanh thanh niên vẫn hiện diện trên các điểm giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm cao. Trong ảnh, Đoàn thanh niên phường Thành Sen tham gia hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, tài sản để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
Sự chung sức của đoàn viên, thanh niên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Hà Tĩnh trách nhiệm và nhiệt huyết.
