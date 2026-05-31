Tuổi trẻ Hà Tĩnh hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

TPO - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đang tích cực tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm.
Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Hàm Nghi kéo dài, Ban Thường vụ Đoàn phường Hà Huy Tập đã huy động hơn 80 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản và ổn định nơi ở tạm thời.
Đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ 16 hộ dân tại các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng và Bắc Thượng (phường Hà Huy Tập) vận chuyển tài sản, tháo dỡ các hạng mục công trình trong phạm vi dự án. Được biết dự án đường Hàm Nghi kéo dài được đầu tư với tổng mức 575 tỉ đồng.
Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, màu áo xanh thanh niên vẫn hiện diện trên các điểm giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm cao. Trong ảnh, Đoàn thanh niên phường Thành Sen tham gia hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, tài sản để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
Sự chung sức của đoàn viên, thanh niên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Hà Tĩnh trách nhiệm và nhiệt huyết.