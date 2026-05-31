Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường đô thị, xử lý dứt điểm rác thải tồn đọng

Thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng đổ lén giá hạ, xà bần và chất thải rắn xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn Đà Nẵng (cũ).

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, dù sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành và địa phương, song công tác vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thời gian qua, qua phản ánh của người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng như kết quả kiểm tra thực tế, nhiều tồn tại đã được ghi nhận. Trong đó nổi lên tình trạng tập kết rác sai quy định, rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài không được thu gom kịp thời, xuất hiện các điểm chôn lấp, đổ bỏ chất thải trái phép tại khu đất trống và khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

Bạn trẻ nhặt rác trên các tuyến phố, chung tay vì Đà Nẵng "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Đặc biệt, tình trạng đổ lén giá hạ, xà bần và chất thải rắn xây dựng diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, hình ảnh thành phố du lịch và tạo nhiều bức xúc trong nhân dân.

UBND thành phố cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Ngoài ra, biến động giá nhiên liệu và nhân công trong thời gian qua cũng tác động đến chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Đáng chú ý, từ ngày 5 đến 15/6/2026, trùng với dịp Ngày Môi trường Thế giới, các phường, xã sẽ tổ chức đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thiết kế mẫu tờ rơi ngắn gọn, dễ hiểu về các quy định bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị và các chế tài xử phạt hành vi vi phạm để phát đến từng hộ dân.

Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, tổ dân phố, các cuộc họp chi bộ, mặt trận và đoàn thể; đồng thời lắp đặt biển cấm đổ rác, camera giám sát tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Song song với đó, thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát động các đợt ra quân vệ sinh môi trường vào cuối tuần, huy động người dân tổng dọn vệ sinh tại khu dân cư, đường phố, bãi biển, sông hồ, kênh mương và hệ thống thoát nước. Mục tiêu là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cộng đồng về xây dựng môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, trình UBND thành phố phê duyệt trước tháng 12/2026.

Trong thời gian chờ ban hành định mức mới, các địa phương sẽ áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các quyết định, thông báo về đơn giá nhân công, giá ca máy và xử lý chất thải đã được ban hành trước đó để lập dự toán, đấu thầu và đặt hàng dịch vụ.

Liên quan đến xử lý rác thải tại bãi rác Khánh Sơn, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục vận hành hộc chôn lấp số 6, bảo đảm tuyệt đối an toàn và không để xảy ra sự cố môi trường. Khi hộc số 6 hết khả năng tiếp nhận, thành phố thống nhất chủ trương tạm thời đưa hộc chôn lấp số 7 vào vận hành nhằm bảo đảm an ninh rác thải cho toàn địa bàn.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng sẽ được giao vận hành hộc số 7 trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị vận hành chính thức. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn tất công tác đấu thầu trước ngày 31/8/2026.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các phường, xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường; rà soát, bố trí lại các điểm tập kết và trung chuyển rác theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị trúng thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, UBND thành phố yêu cầu phải thu gom rác hằng ngày, không để xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài. Các doanh nghiệp cũng phải quan tâm chế độ lương, thưởng và điều kiện làm việc cho công nhân vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm lực lượng lao động gắn bó lâu dài, góp phần giữ gìn hình ảnh thành phố đáng sống.