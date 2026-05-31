Tạm giữ 2 đối tượng chuyên cho công nhân vay lãi nặng

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra liên quan đến tội phạm 'tín dụng đen' trong khu công nghiệp.

Ngày 31/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, Đồn Công an KCN Long Thành (Công an TP Đồng Nai) tiếp nhận nguồn tin tố giác từ quần chúng nhân dân về hai trường hợp có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất cao tại một công ty thuộc KCN Long Thành.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (ảnh:CAĐN)

Hai đối tượng bị phản ánh là N.V.H (sinh năm 1973) và D.V.T (sinh năm 1985), thường trú tại xã An Phước hiện đang làm việc tại doanh nghiệp này.

Ngày 28/5/2026, Cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng trên làm việc, tại đây các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của một số công nhân cùng làm việc trong công ty, từ khoảng đầu năm 2025, hai đối tượng đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao dưới hình thức thỏa thuận miệng. Để bảo đảm việc thu hồi nợ và tiền lãi định kỳ hàng tháng, đối tượng đã yêu cầu người vay thế chấp thẻ ATM ngân hàng (thẻ dùng để nhận lương hàng tháng từ công ty). Đến kỳ nhận lương, đối tượng mang thẻ đến các trụ ATM để rút tiền, tự trừ tiền lãi rồi mới hoàn trả số dư còn lại cho người vay.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, Đồn Công an KCN Long Thành đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, thu thập các tài liệu liên quan.

Căn cứ quy định pháp luật và các hướng dẫn về thẩm quyền, Đồn Công an KCN Long Thành đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và đối tượng cho Công an xã An Phước để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người lao động tại các doanh nghiệp cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tìm đến các hình thức vay mượn "tín dụng đen", cho vay lãi nặng với các điều kiện ràng buộc như thế chấp thẻ lương, giấy tờ tùy thân, sổ bảo hiểm xã hội.

Khi gặp khó khăn về tài chính, người lao động nên liên hệ các tổ chức công đoàn hoặc các quỹ hỗ trợ uy tín tại công ty. Đồng thời, nếu phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng trong môi trường làm việc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

