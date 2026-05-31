Xử phạt người đăng tin 'nắng nóng khiến thóc nổ thành bỏng'

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Công an xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về việc nắng nóng khiến "thóc nổ thành bỏng" gây hiểu lầm trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với anh Đ.

Trước đó, Công an xã Trần Phú (Hà Nội) phát hiện tài khoản Facebook “Chợ sạch” đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung phản ánh việc thóc phơi ngoài trời bị “nổ thành bỏng”, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người sử dụng mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trần Phú đã tiến hành xác minh, làm rõ người đăng tải là anh N.H.Đ (SN 1979, trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú).

Tại cơ quan Công an, anh N.H.Đ thừa nhận đã sử dụng hình ảnh được lấy từ mạng xã hội, sau đó ghép với hình ảnh cá nhân và đăng tải lên Facebook nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nội dung đăng tải không phản ánh sự việc có thật, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, anh N.H.Đ đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Trần Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.H.Đ số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.

Đồng thời không đăng tải, phát tán thông tin giả, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

