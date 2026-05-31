25.000 người đổ về Ninh Bình gặp Hà Anh Tuấn, Hieuthuhai, Đen

TPO - Forestival 2026 với hơn 20.000 khán giả ghi dấu bằng sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại, yếu tố văn hóa bản địa và các hoạt động nâng cao ý thức bảo tồn. Sự kiện tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng một mô hình lễ hội sáng tạo gắn với phát triển bền vững tại Ninh Bình.

Sân khấu lấy cảm hứng từ phát hiện khảo cổ

Tối 30/5, Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 với chủ đề Chiến binh Bình Minh diễn ra tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình), thu hút khoảng 25.000 khán giả. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, Hieuthuhai, Bùi Công Nam, Grey D, Phùng Khánh Linh...

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu giờ chiều, dòng người đã đổ về khu vực bến xe chùa Bái Đính để thực hiện các thủ tục check-in, đeo vòng tay và qua các cửa kiểm tra an ninh. Khoảng 19h, hầu hết khán đài với hàng nghìn ghế ngồi đã kín chỗ.

Không gian mới nằm giữa thiên nhiên tuyệt đẹp trong quần thể sinh thái chung Tràng An, Bái Đính được quy hoạch chuyên biệt cho sự kiện này.

Sân khấu được xây dựng theo ý tưởng của đạo diễn Cao Trung Hiếu, lấy cảm hứng từ các phát hiện khảo cổ về đời sống cư dân tiền sử tại khu vực Tràng An - Bái Đính. Không gian biểu diễn kết hợp giữa yếu tố văn hóa bản địa và ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Long Nguyễn phụ trách, với nhiều bản phối được làm mới. Chương trình mở màn bằng phần trình diễn của DJ 2pillz và tiết mục Mường - Hiện đại, kết hợp âm hưởng văn hóa Mường với chất liệu điện tử đương đại.

Lễ hội âm nhạc kéo dài đến nửa đêm

Trong đêm diễn, rapper Đen mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm và Mang tiền về cho mẹ. Anh đồng thời lần đầu trình diễn ca khúc mới Mùa hè 26 trước khán giả. Giữa tiếng hò reo của khán giả, Đen giao lưu nhanh để thể hiện trọn vẹn các ca khúc. Nam nghệ sĩ không chỉ mang đến âm nhạc mà còn kể những câu chuyện về tuổi trẻ, những chuyến đi và tình yêu dành cho thiên nhiên.

Khoảnh khắc clip trồng rừng năm 2026 được trình chiếu ngay sau phần biểu diễn của anh khiến nhiều người xúc động như một lời nhắc nhở mỗi hành động nhỏ hôm nay có thể tạo nên những cánh rừng xanh cho tương lai.

Nhóm Maydays tiếp nối chương trình với những ca khúc mang màu sắc thiên nhiên và tuổi trẻ, trước khi Lezii khuấy động không khí bằng các tiết mục đậm chất điện tử. Lezii dành thời gian tâm sự với khán giả, cho biết muốn chinh phục Hang Múa và ngắm hoàng hôn ở đầm Vân Long.

Sau Maydays, Grey D giới thiệu ba sáng tác mới thuộc album vừa phát hành, trong khi nhóm Uprize mang đến nhiều tiết mục sôi động cùng ca khúc mới Chính là cảm giác này.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn kết hợp giữa Binz và Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I love you. Bùi Công Nam sau đó tiếp tục chinh phục khán giả bằng loạt ca khúc mang màu sắc tự sự như Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này.

Phùng Khánh Linh và Vũ Cát Tường mang đến hai sắc thái âm nhạc đối lập nhưng bổ trợ cho nhau. Nếu Phùng Khánh Linh tạo nên bầu không khí trẻ trung, giàu năng lượng với những bản phối mới, thì Vũ Cát Tường ghi dấu bằng các ca khúc giàu cảm xúc như Từng là, Vết mưa, Don't You Go và Chỉ cần có nhau. Ca sĩ cũng lần đầu giới thiệu một sáng tác mới chưa công bố tên gọi.

Hieuthuhai là một trong những nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả khi trình diễn liên tiếp bốn ca khúc thuộc album Mắt nhắm mắt mở.

Khép lại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc với Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè và Địa đàng. Cũng giống như lễ hội cách đây một năm. Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ kết màn. Ca khúc đầu tiên của Hà Anh Tuấn vang lên lúc 12h đêm nhưng Quảng trường Bình Minh vẫn chật kín khán giả chờ đợi sự xuất hiện của anh.

Hà Anh Tuấn còn có màn kết hợp cùng Trần Duy Khang (Chillies) và các nghệ sĩ khác trong phần kết chương trình, kết hợp với màn pháo hoa đã mắt. Lễ hội âm nhạc kết thúc lúc gần một giờ sáng.

Mô hình lễ hội gắn với bảo tồn di sản

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, Forestival 2026 tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển lễ hội gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương. Ban tổ chức cho biết sự kiện áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm tác động đến môi trường như quản lý rác thải, khuyến khích giao thông xanh và sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại khuôn viên sự kiện là sự xuất hiện của Trung tâm Thiên nhiên Lưu động. Không gian này giúp khán giả tìm hiểu về hệ sinh thái địa phương và nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn động vật hoang dã, trong đó có loài Voọc mông trắng - loài linh trưởng đặc hữu đang được bảo vệ tại Ninh Bình.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật chất lượng, chương trình còn cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối cộng đồng với thiên nhiên.

