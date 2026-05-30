Giải trí

Nữ diễn viên bị ghét của Trung Quốc đổi đời

Minh Vũ

TPO - Từng mang danh "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh", bị khán giả chửi bới, giờ đây Trương Nguyệt là thí sinh được yêu thích bậc nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

Theo Sina, ngày 28/5, nữ diễn viên Trương Nguyệt xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, cô bất ngờ khi có nhiều người hâm mộ theo chân tới sân bay để cổ vũ.

Trương Nguyệt đang là thí sinh bùng nổ và gây ấn tượng nhất show giải trí Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

Nữ diễn viên Trương Nguyệt được đánh giá tài năng và nổi tiếng nhất show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026.

Mùa Chị đẹp năm nay, ban tổ chức áp dụng quy tắc mới, dẫn đến nhiều tiết mục biểu diễn lộ sự yếu kém trong giọng hát của các thí sinh. Những nghệ sĩ như Đường Nghệ Hân, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm hát tệ tới mức khán giả bình luận: "Không hiểu họ đang phát ra thứ tiếng gì".

Ngược lại Trương Nguyệt là phát hiện mới với khả năng ca hát ổn định đáng kinh ngạc, giọng hát hay không kém các ca sĩ chuyên nghiệp. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh, khả năng nhảy múa cũng vượt trội hơn hầu hết thí sinh trong chương trình. Cô còn có khả năng chơi nhạc cụ. Do đó, Trương Nguyệt trở thành yếu tố không thể thiếu trong mỗi nhóm nhỏ.

Trong màn giới thiệu đầu tiên, Trương Nguyệt còn là thí sinh đạt số điểm cao nhất.

Trương Nguyệt thể hiện khả năng hát nhảy vượt trội so với các thí sinh khác trong show.

Nhờ tham gia chương trình, danh tiếng Trương Nguyệt bùng nổ hơn, thu hút thêm lượng người hâm mộ mới. Người xem càng bất ngờ khi Trương Nguyệt từng thủ vai tiểu tam Lâm Hữu Hữu trong phim 30 chưa phải là hết từng gây sốt khắp châu Á năm 2020.

Trong phim, Lâm Hữu Hữu biết rõ Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong đóng) đã có vợ là Cố Giai (Đồng Dao) nhưng vẫn tìm cách tán tỉnh anh. Lâm Hữu Hữu không chỉ châm ngòi ly gián mối quan hệ vợ chồng mà còn lợi dụng con trai để tiếp cận anh, thậm chí đến nhà để thách thức Cố Giai, tiết lộ mối quan hệ bí mật của mình cùng Huyễn Sơn.

Bởi vì thủ đoạn của Lâm Hữu Hữu rất tinh vi, thậm chí nắm bắt chính xác áp lực tâm lý và khát vọng Hứa Huyễn Sơn nên nhân vật khiến khán giả vừa sợ vừa ghét. Lâm Hữu Hữu bị đặt cho nhiều biệt danh như "cực phẩm tiểu tam", "nhân vật bị ghét nhất năm 2020", "hồ ly tinh đáng ghét nhất màn ảnh"... Khán giả tức giận còn tràn vào trang cá nhân chửi bới nữ diễn viên Trương Nguyệt.

Trương Nguyệt từng đóng vai tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh Lâm Hữu Hữu.

Ngoài 30 chưa phải là hết, nữ diễn viên sinh năm 1994 còn tham gia các tác phẩm như Thiên cổ quyết trần, Quốc Tử Giám có một nữ đệ tử, Chúc Khanh Hảo, Tinh hán xán lạn, Sáu chị em, Khi hoa núi rừng nở, Câu chuyện hoa hồng, Thời gian tươi đẹp...

Dù đã bước sang tuổi 32, Trương Nguyệt vẫn được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Từ một nghệ sĩ bị ghét lây vì vai diễn, giờ cô đã thể hiện cho khán giả thấy tài năng đa dạng của mình.

Trương Nguyệt nổi tiếng sau chương trình Chị đẹp 2026.
#Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2026 #Trương Nguyệt #30 chưa phải là hết #show giải trí Trung Quốc #sao Hoa ngữ

