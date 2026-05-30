Sư trụ trì Thích Vĩnh Tín lĩnh 24 năm tù

TPO - Từng được xem là người đưa danh tiếng võ Thiếu Lâm lan rộng toàn cầu, biến ngôi cổ tự hơn 1.500 năm tuổi thành đế chế thương hiệu, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín khép lại sự nghiệp bằng bản án 24 năm tù. Vụ án gây chấn động giới Phật giáo Trung Quốc, làm dấy lên tranh luận kéo dài về ranh giới giữa quảng bá văn hóa, kinh doanh và thương mại hóa tôn giáo.

"CEO của Thiếu Lâm Tự" bị tuyên án

Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tuyên phạt cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín (tục danh Lưu Ứng Thành) 24 năm tù cùng khoản tiền phạt 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 515.000 USD) sau khi xác định ông phạm nhiều tội danh liên quan đến tham ô, biển thủ công quỹ, nhận và đưa hối lộ. Ông chấp nhận phán quyết, không kháng cáo.

Theo phán quyết, trong giai đoạn 2003-2025, ông Thích Vĩnh Tín bị xác định lợi dụng vị trí trụ trì và người đứng đầu các tổ chức liên quan đến chùa để chiếm đoạt trái phép hơn 131 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 19,3 triệu USD).

Từ năm 2012-2022, ông bị cáo buộc sử dụng hơn 151 triệu nhân dân tệ từ quỹ của chùa vào mục đích cá nhân trong thời gian dài mà không hoàn trả. Tòa án đánh giá sai phạm kéo dài nhiều năm, liên quan số tiền đặc biệt lớn và gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội.

Ông Thích Vĩnh Tín bị bắt vì tội biển thủ, tham ô.

Cơ quan tố tụng Trung Quốc cho biết ông nhận tiền và hiện vật để tác động đến hoạt động đấu thầu xây dựng, vận hành các dự án thương mại liên quan Thiếu Lâm Tự, đồng thời có hành vi đưa hối lộ nhằm trục lợi. Tổng giá trị các khoản tiền liên quan vụ án được truyền thông nhà nước mô tả lên tới khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong gần ba thập niên.

Sinh năm 1965 tại tỉnh An Huy, ông Thích Vĩnh Tín gia nhập Thiếu Lâm Tự năm 1981 và được xem là người kế thừa của trụ trì đời trước. Từ năm 1987, ông bắt đầu điều hành công việc tại chùa trước khi chính thức trở thành trụ trì vào năm 1999.

Dưới thời Thích Vĩnh Tín, Thiếu Lâm Tự không đơn thuần là điểm hành hương hay trung tâm võ thuật cổ truyền. Ông thúc đẩy quảng bá võ Thiếu Lâm ra quốc tế, thành lập các trung tâm văn hóa, biểu diễn võ thuật ở nhiều quốc gia, phát triển thương hiệu liên quan đến sách, thực phẩm, dược liệu, quần áo, chương trình biểu diễn và nhiều hoạt động thương mại khác. Chính vì vậy, ông được truyền thông quốc tế đặt biệt danh “CEO monk” (sư thầy CEO).

Trong nhiều năm, hình ảnh vị sư thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, tiếp xúc doanh nhân, chính khách và vận hành hệ sinh thái kinh doanh xung quanh thương hiệu Thiếu Lâm khiến dư luận Trung Quốc vừa ngưỡng mộ vừa tranh cãi. Một bộ phận cho rằng ông giúp hồi sinh danh tiếng Thiếu Lâm và đưa văn hóa võ học Trung Hoa ra thế giới, số khác chỉ trích việc thương mại hóa quá mức tinh thần Phật giáo.

Tranh cãi âm ỉ nhiều thập niên

Trước khi bị kết án, Thích Vĩnh Tín nhiều lần vướng tranh cãi. Từ năm 2015, mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền các cáo buộc liên quan đời sống cá nhân, quản lý tài chính và quan hệ lợi ích quanh Thiếu Lâm Tự, song chưa dẫn tới truy tố hình sự.

Bước ngoặt xảy ra vào giữa năm 2025 khi nhà chức trách Trung Quốc mở cuộc điều tra đa cơ quan đối với ông. Đến tháng 11 cùng năm, cơ quan công tố phê chuẩn lệnh bắt giữ, trước khi chính thức truy tố vào tháng 3/2026 với hàng loạt cáo buộc tham ô, biển thủ và nhận hối lộ.

Song song với điều tra hình sự, giới chức Phật giáo Trung Quốc cũng thu hồi tư cách tu sĩ của ông. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đánh giá hành vi của cựu trụ trì “gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cộng đồng Phật giáo và hình ảnh tăng sĩ”. Một số nguồn tin trước đó còn cho biết ông bị cáo buộc vi phạm giới luật nhà Phật khi duy trì quan hệ không phù hợp với nhiều phụ nữ trong thời gian dài.

Ông Thích Vĩnh Tín được gọi là "CEO Thiếu Lâm Tự" trước khi bị bắt.

Vụ việc của Thích Vĩnh Tín được nhiều nhà quan sát nhìn nhận là một trong những bê bối lớn nhất liên quan giới tôn giáo đương đại ở Trung Quốc bởi nhân vật trung tâm không chỉ là trụ trì của ngôi chùa nổi tiếng toàn cầu mà còn là gương mặt gắn với chiến lược quảng bá “văn hóa Thiếu Lâm” suốt hàng chục năm.

Thiếu Lâm Tự vốn được xem là cái nôi của võ thuật kung fu và là biểu tượng văn hóa đại chúng thông qua phim ảnh, du lịch và các hoạt động biểu diễn quốc tế.

Bản án 24 năm tù không chỉ khép lại sự nghiệp của một nhân vật từng được xem là “nhà sư quyền lực nhất Trung Quốc”, mà còn mở thêm cuộc tranh luận về cách các thiết chế tôn giáo cân bằng giữa phát triển thương hiệu, khai thác giá trị văn hóa và giữ gìn giới luật, bản sắc tinh thần vốn có.