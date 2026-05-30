Văn hóa

Huế chính thức mở lại cổng thành cổ sau hơn 100 năm đóng kín

Ngọc Văn

TPO - Sau hơn một thế kỷ gần như bị quên lãng giữa dòng chảy giao thông đô thị, cửa Kẻ Trài (Đông Bắc môn) của Kinh thành Huế chính thức được mở thông hoàn toàn, đánh dấu việc tái kết nối một tuyến giao thông từng bị chia cắt bởi những biến động lịch sử và mục đích quân sự.

VIDEO: Huế mở lại cửa Kinh thành gần như bị đóng kín hơn 100 năm.
Từ 30/5, cửa Kẻ Trài của Kinh thành﻿ Huế được mở thông hoàn toàn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khép lại hơn một thế kỷ cánh cổng cổ này gần như bị phong tỏa bởi những biến động lịch sử và mục đích quân sự.
Theo Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP. Huế, phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực cửa Kẻ Trài và cửa Đông Ba được áp dụng nhằm giảm tải cho các tuyến nội đô, đồng thời kết nối lại những trục giao thông﻿ từng bị chia cắt nhiều năm qua.
Cửa Kẻ Trài nằm ở góc đông bắc Kinh thành Huế, gần khu vực Mang Cá và sông Đông Ba, là một trong 10 cửa chính của Kinh thành dưới triều Nguyễn. Sau biến cố thất thủ Kinh đô năm 1885, thực dân Pháp biến khu vực Mang Cá thành đồn quân sự, xây hệ thống tường bao khép kín và chặn nhiều lối đi cũ của Kinh thành. Từ đó, cửa Kẻ Trài gần như bị đóng kín suốt hơn một thế kỷ.
Sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế chuyển trụ sở, khu vực Mang Cá được địa phương﻿ tiếp nhận quản lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cửa Kẻ Trài chỉ mở theo giờ hành chính và đóng kín hai ngày cuối tuần.
Để chuẩn bị mở thông hoàn toàn cửa thành này, thời gian qua, cơ quan chức năng TP. Huế đã triển khai nhiều hạng mục﻿ hạ tầng liên quan. Đáng chú ý là dự án nối thông đường Thái Phiên đoạn từ đường Mang Cá đến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Phú Xuân). Tuyến đường đã hoàn thành trước đó và chính thức đưa vào lưu thông ngày 30/5. Như vậy, kể từ hôm nay đường Thái Phiên đoạn nối từ cửa Chánh Tây đã thông suốt ra cửa Đông Bắc (cửa Kẻ Trài) sau hơn một thế kỷ.
Việc tháo dỡ đoạn tường bao do người Pháp xây dựng hơn 100 năm trước của khu đồn Mang Cá cũ để kết nối trục đường Thái Phiên - Đinh Tiên Hoàng - Kẻ Trài được xem là bước đi mang ý nghĩa đặc biệt, bởi tuyến giao thông này đã bị chia cắt suốt hơn 140 năm.
Khi tuyến đường được nối thông﻿, phương tiện có thêm hướng lưu thông từ cửa Chánh Tây sang cửa Kẻ Trài thay vì tập trung qua các cửa Thượng Tứ và Đông Ba như hiện nay. Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh phân luồng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, nhất là vào giờ cao điểm.
Theo phương án tổ chức giao thông mới, tại cửa Kẻ Trài, các phương tiện dưới 5 tấn được phép lưu thông hai chiều. Tại cửa Đông Ba, ô tô và xích lô được lưu thông một chiều từ ngoài vào nội thành trong thời gian từ 6h đến 22h, riêng từ 22h đến 6h sáng hôm sau được lưu thông hai chiều. Xe tải tiếp tục bị cấm lưu thông hai chiều qua cửa Đông Ba.
Liên quan đến hạ tầng an toàn giao thông, lan can cầu cửa Kẻ Trài hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí bị sụp đổ. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ bố trí cọc tiêu phản quang hai đầu cầu để bảo đảm an toàn lưu thông, đồng thời kiến nghị sớm sửa chữa lan can cầu. Khu vực này cũng được bổ sung thêm hệ thống đèn chiếu sáng.
Việc mở lại cửa Kẻ Trài không chỉ tạo thêm hướng lưu thông mới cho nội đô Huế mà còn được xem là dấu mốc tái kết nối một phần không gian di sản từng bị chia cắt qua nhiều thế hệ. Sau hơn một thế kỷ gần như bị “bế môn” giữa dòng chảy đô thị, cửa thành cổ này thông suốt sẽ mở ra thêm cơ hội kết nối du lịch, dịch vụ và phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh khu vực Kinh thành Huế.

Cửa Kẻ Trài là tên dân gian của cửa Đông Bắc Kinh thành Huế, nằm bên bờ tây sông Đông Ba. Vòm cửa được xây dựng năm 1809, vọng lâu xây năm 1824. Đây cùng với cửa Đông Ba là hai cửa đầu tiên của Kinh thành được xây vọng lâu. Tên gọi “Kẻ Trài” bắt nguồn từ khu dân cư, phố chợ và những dãy nhà trài của thương nhân xưa bên ngoài cửa thành. Sau biến cố thất thủ Kinh đô năm 1885, cửa Kẻ Trài gần như bị đóng kín suốt hơn một thế kỷ.

