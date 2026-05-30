Huế chính thức mở lại cổng thành cổ sau hơn 100 năm đóng kín

TPO - Sau hơn một thế kỷ gần như bị quên lãng giữa dòng chảy giao thông đô thị, cửa Kẻ Trài (Đông Bắc môn) của Kinh thành Huế chính thức được mở thông hoàn toàn, đánh dấu việc tái kết nối một tuyến giao thông từng bị chia cắt bởi những biến động lịch sử và mục đích quân sự.
Liên quan đến hạ tầng an toàn giao thông, lan can cầu cửa Kẻ Trài hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí bị sụp đổ. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ bố trí cọc tiêu phản quang hai đầu cầu để bảo đảm an toàn lưu thông, đồng thời kiến nghị sớm sửa chữa lan can cầu. Khu vực này cũng được bổ sung thêm hệ thống đèn chiếu sáng.
Việc mở lại cửa Kẻ Trài không chỉ tạo thêm hướng lưu thông mới cho nội đô Huế mà còn được xem là dấu mốc tái kết nối một phần không gian di sản từng bị chia cắt qua nhiều thế hệ. Sau hơn một thế kỷ gần như bị “bế môn” giữa dòng chảy đô thị, cửa thành cổ này thông suốt sẽ mở ra thêm cơ hội kết nối du lịch, dịch vụ và phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh khu vực Kinh thành Huế.
Cửa Kẻ Trài là tên dân gian của cửa Đông Bắc Kinh thành Huế, nằm bên bờ tây sông Đông Ba. Vòm cửa được xây dựng năm 1809, vọng lâu xây năm 1824. Đây cùng với cửa Đông Ba là hai cửa đầu tiên của Kinh thành được xây vọng lâu. Tên gọi “Kẻ Trài” bắt nguồn từ khu dân cư, phố chợ và những dãy nhà trài của thương nhân xưa bên ngoài cửa thành. Sau biến cố thất thủ Kinh đô năm 1885, cửa Kẻ Trài gần như bị đóng kín suốt hơn một thế kỷ.