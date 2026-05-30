Huế chính thức mở lại cổng thành cổ sau hơn 100 năm đóng kín

Cửa Kẻ Trài là tên dân gian của cửa Đông Bắc Kinh thành Huế, nằm bên bờ tây sông Đông Ba. Vòm cửa được xây dựng năm 1809, vọng lâu xây năm 1824. Đây cùng với cửa Đông Ba là hai cửa đầu tiên của Kinh thành được xây vọng lâu. Tên gọi “Kẻ Trài” bắt nguồn từ khu dân cư, phố chợ và những dãy nhà trài của thương nhân xưa bên ngoài cửa thành. Sau biến cố thất thủ Kinh đô năm 1885, cửa Kẻ Trài gần như bị đóng kín suốt hơn một thế kỷ.