Giọng hát trẻ toàn quốc yêu cầu hát mộc 100%

TPO - Cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 yêu cầu thí sinh hát mộc 100%, không chỉnh âm, không can thiệp kỹ thuật ngay từ vòng sơ khảo nhằm đảm bảo tính chân thực và công bằng.

Cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi là sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ yêu ca hát trong độ tuổi từ 6 đến 25.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 không đơn thuần là cuộc thi ca hát mà còn là hành trình dài hạn nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng và nâng tầm các tài năng thanh nhạc trẻ ở nhiều lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước.

“Điều quan trọng nhất không chỉ là tìm ra ngôi vị quán quân, mà còn là tạo nên một hành trình trưởng thành, giúp người trẻ sống tích cực, tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, ông nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ quy trình tuyển chọn và chấm giải sẽ được thực hiện với tiêu chí đề cao tính minh bạch, thực lực giọng hát, tư duy nghệ thuật cùng tiềm năng phát triển lâu dài của thí sinh.

Vòng sơ khảo online trên nền tảng TikTok diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/8, với yêu cầu hát mộc 100%, không chỉnh âm, không can thiệp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính chân thực và công bằng.

Về yêu cầu hát mộc ở vòng sơ loại, ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho rằng công nghệ ngày càng phát triển khiến âm nhạc cũng ảnh hưởng. Bây giờ có cả nhạc AI, đó là lý do ban tổ chức yêu cầu thí sinh hát mộc để tạo công bằng cho các thí sinh ở ngay vòng đầu.

Cuộc thi cũng chia thành các bảng theo độ tuổi và thể loại nhạc khác nhau để đảm bảo sự công bằng.

ông Tuấn cũng cam kết ban tổ chức hỗ trợ các thí sinh từ vùng sâu vùng xa bằng các dịch vụ âm nhạc và chuyên môn. Các nghệ sĩ cũng chia sẻ lời khuyên cho thí sinh về sự chuẩn bị và cách thể hiện trong cuộc thi.

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng bán kết trực tiếp tại ba miền Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM trước khi tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc cùng gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, hiện đã có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự vòng sơ khảo online. Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 hứa hẹn mở ra một chương mới cho phong trào âm nhạc thanh thiếu niên Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều nghệ sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ âm nhạc, giảng viên uy tín, đảm bảo tính chuyên môn và sự công tâm trong từng vòng thi như NSND Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội), TS - NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga (Phó trưởng Khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Trung tá - Ths. Đỗ Thị Phương Mai (Trưởng Khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giáng Son…

