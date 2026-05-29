Thí sinh Hoa hậu Hòa bình tố giám khảo

TPO - Đại diện Trung Quốc - Mika đã nhắn tin trực tiếp cho giám khảo Omar Harfouch để tố ông này chèn ép cô khi chấm điểm trong phần thi mặt mộc. Mika bị Omar chấm 2 điểm trong đêm bán kết 1.

Tại phần thi mặt mộc ở đêm bán kết 1 cuộc thi MGI All Stars 2026, việc người đẹp Lào và nhiều thí sinh khác bị giám khảo - nhà soạn nhạc Omar Harfouch chấm điểm 1, 2 đã gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều khán giả cho rằng việc bị nhận điểm 1, 2 trên sóng livestream trực tiếp khiến các thí sinh bị bẽ mặt và gặp áp lực về tâm lý. Nhiều ý kiến còn cho rằng giám khảo đang miệt thị ngoại hình thí sinh một cách công khai.

Trong số những người đẹp bị ông Omar chấm điểm thấp, đại diện Trung Quốc - Mika đã không ngần ngại nhắn tin trực tiếp cho vị giám khảo này để lên tiếng về việc bị ông chèn ép.

Mika - đại diện Trung Quốc - lên tiếng sau khi bị ông Omar chấm 2 điểm trong phần thi mặt mộc.

“Các giám khảo chuyên nghiệp thân mến. Xin chào! Không ai sợ các anh đâu. Trong một xã hội có tự do ngôn luận, tại sao khi gặp sự đối xử không công bằng lại không thể lên tiếng", Mika viết trong tin nhắn gửi cho ông Omar.

Cô cũng không ngần ngại chất vấn vị giám khảo này: "Một thí sinh không tham gia hoạt động nhóm, cũng không tẩy trang trong phần thi mặt mộc, vậy mà vẫn được 10 điểm. Như vậy có công bằng không? Nếu đây thật sự là kết quả đánh giá chuyên môn của các anh thì tôi sẽ tôn trọng".

Ngay trong đêm thi mặt mộc, chồng của Mika dưới hàng ghế khán giả đã thể hiện sự phẫn nộ với điểm số mà ông Omar dành cho cô trong phần thi mặt mộc. Trong khoảnh khắc ông Omar đứng trên sân khấu, chồng của Mika đã hét to để thể hiện sự phản đối và nhận được sự đồng tình của những người xung quanh.

Hiện ông Omar vẫn nhận làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng fan sắc đẹp khắp thế giới. Trước phản ứng của dư luận, ông lên tiếng: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với điểm số mà tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30".

Tại đêm bán kết 2, ông Omar cũng chắp tay thể hiện sự xin lỗi với đại diện Lào - Milanda Aengmany sau khi cho cô 1 điểm ở phần thi mặt mộc khiến người đẹp bật khóc trên livestream. Sau đó, ông Omar chấm cho cô 5 điểm ở phần thi áo tắm.

Tuy nhiên, trong đêm bán kết 2, cách chấm điểm của ông Omar tiếp tục gây tranh cãi khi ông vẫn chấm điểm rất thấp cho nhiều thí sinh trong khi họ vẫn được các giám khảo khác chấm điểm 9, 10.

Omar Harfouch là doanh nhân, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất gốc Pháp - Lebanon, nổi tiếng trong giới sắc đẹp quốc tế với phong cách chấm thi thẳng thắn và khắt khe. Ông từng được bổ nhiệm vào hội đồng giám khảo Miss Universe nhưng sau đó tuyên bố rút lui vì cho rằng quá trình chấm thi thiếu minh bạch.

Năm nay, ông Omar được ông Nawat mời làm giám khảo Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên. Ông Omar chỉ nhận lời sau khi ông Nawat đáp ứng yêu cầu công khai bảng điểm của thí sinh.

Tại chung kết MGI All Stars 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 30/5, số điểm thí sinh được tính lại từ đầu. Với cách chấm điểm khắt khe của ông Omar, kết quả chung cuộc cuộc thi năm nay dự kiến tiếp tục gây tranh cãi.

