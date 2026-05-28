Thí sinh Hoa hậu Hòa bình bị bắt tẩy trang ngay trên sóng trực tiếp

TPO - Đêm bán kết 1 MGI All Stars 2026 diễn ra tối 27/5 ở Thái Lan đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội khi thí sinh phải tẩy trang và trình diễn mặt mộc trên sân khấu.

Đêm bán kết 1 cuộc thi MGI All Stars 2026 diễn ra tối 27/5 ở Thái Lan đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các fan sắc đẹp trên mạng xã hội. Bên cạnh phần thi trình diễn mặt mộc gây xôn xao, cách chấm điểm của dàn giám khảo cũng gây tranh cãi.

Đêm thi gặp sự cố kỹ thuật ngay khi vừa mở màn.

Đêm thi vướng sự cố kỹ thuật

Sân khấu bán kết MGI All Stars mùa đầu tiên được ông Nawat và ê-kíp đầu tư công phu, hoành tráng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bắt đầu, chương trình đã gặp sự cố. Theo đó, sau khi từng thí sinh trình diễn xong, trên màn hình sẽ hiện ra số điểm mà 8 giám khảo chấm cho họ. Nhưng sau khi 5 thí sinh đầu tiên trình diễn xong, điểm số vẫn không được hiển thị.

Nhận ra sự cố về kỹ thuật, hai MC của đêm bán kết là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiza và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Praveenar Singh đã phải ra sân khấu chữa cháy bằng cách trò chuyện với khán giả.

Chương trình bị gián đoạn một lúc lâu để ê-kíp xử lý lỗi kỹ thuật. Sau đó, 5 thí sinh đã trình diễn váy dạ hội phải diễn lại từ đầu. Sự cố khiến các khán giả xem livestream xôn xao.

Phần thi mặt mộc gây tranh cãi

Thí sinh được yêu cầu tẩy trang ngay trên sóng trực tiếp.

Mariana Bečková (Cộng hòa Czech) và Vanessa Pulgarín (Colombia) là hai thí sinh có điểm cao trong phần thi mặt mộc.

Đại diện Trung Quốc - Zewen Qin gây tranh cãi khi tẩy trang qua loa, vẫn còn lớp trang điểm nhẹ trên mặt.

Hương Giang trong phần thi mặt mộc.

Điểm độc đáo của đêm bán kết 1 đó là sau khi trình diễn váy dạ hội, các thí sinh phải tẩy trang ngay trên sóng trực tiếp và sau đó trình diễn mặt mộc trên sân khấu.

Đây là lần đầu phần thi mặt mộc được đưa vào trình diễn trực tiếp trên sân khấu của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Mục đích của ban tổ chức đó là để thí sinh bộc lộ sự tự tin và bản lĩnh.

Tuy nhiên, phần thi gây tranh cãi khi để cho các thí sinh tự tẩy trang. Một số thí sinh tuân thủ đúng quy định, tẩy trang kỹ càng, để lộ mặt mộc hoàn toàn. Bên cạnh đó, vẫn có một số thí sinh tẩy trang qua loa, khi trình diễn vẫn còn lông mi giả, phấn mắt hay son môi.

Sự việc gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng phần thi này không có sự công bằng giữa các thí sinh vì nhiều người đẹp tẩy trang qua loa vẫn được điểm cao, trong khi đó một số thí sinh tẩy trang hoàn toàn lại nhận điểm thấp.

Giám khảo bị phản đối vì chấm điểm cảm tính

Các giám khảo của đêm bán kết.

Việc hiển thị điểm số công khai qua mỗi phần thi được nhận xét thể hiện sự công tâm, uy tín của ban tổ chức trong việc đánh giá các thí sinh. Tuy nhiên, nhiều giám khảo của đêm bán kết lại bị nhận xét chấm điểm cảm tính, không theo quy chuẩn nào.

Nhận nhiều phản đối nhất sau đêm thi là giám khảo - nhà soạn nhạc Omar Harfouch. Trong phần thi mặt mộc - đại diện Hương Giang tẩy hết phấn son thì được ông Omar chấm 5 điểm, trong khi đó đại diện Trung Quốc - Zewen Qin vẫn còn lớp trang điểm nhẹ lại được giám khảo này chấm 10 điểm.

Ông Omar cũng bị chỉ trích khi cho đại diện Cộng hòa Dominica - Yamilex Hernández hai điểm 5 trong phần thi dạ hội và mặt mộc trong khi cô được 7 giám khảo còn lại chấm điểm 9, 10. Bên cạnh đó, ông Omar còn gây sốc khi liên tục chấm cho nhiều thí sinh điểm 1, 2.

Giám khảo - ông trùm hoa hậu Venezuela Osmel Sousa cũng gây tranh cãi khi liên tục chấm điểm cao cho các thí sinh khu vực Latinh, trong khi đó lại khắt khe với các thí sinh châu Âu, châu Á.

Các giám khảo còn lại là Hoa hậu Hoàn vũ 2005 Natalie Glebova, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin, Psi Scott - thiếu gia tập đoàn Singha được nhận xét chấm điểm công tâm, khích lệ thí sinh.

Hương Giang vào top thí sinh điểm cao

Hai đại diện Colombia là Priscilla Londoño và Vanessa Pulgarín thuộc top thí sinh có điểm số cao nhất đêm bán kết 1.

Mariana Bečková (Cộng hòa Czech), Faith Porter (Ghana), Suheyn Cipriani (Peru) vào top 10 thí sinh có điểm cao.

Sau đêm bán kết, 10 thí sinh nhận được điểm số cao nhất từ giám khảo là Vanessa Pulgarín (Colombia), Faith Porter (Ghana), Mariana Bečková (Cộng hòa Czech), Priscilla Londoño (Colombia), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica), Gabriela de la Cruz (Venezuela), Suheyn Cipriani (Peru), Tharina Botes (Thái Lan), Nicole Puello (Cộng hòa Dominica), Samantha Quenedit (Ecuador), Harriotte Lane (Anh), Francia Cortés (Mexico), Gazini Ganados (Philippines).

Hai phần thi dạ hội và mặt mộc của Hương Giang nhận được số điểm khá cao từ ban giám khảo. Tổng kết điểm từ 8 thành viên ban giám khảo, Hương Giang nhận điểm trung bình 8,63 sau hai phần thi, đứng thứ 14 trên tổng số 56 thí sinh.

Trong đêm thi, Hương Giang còn giành chiến thắng ở giải vote do khán giả bình chọn và nhận đặc quyền catwalk ở vị trí vedette của phần thi trình diễn váy dạ hội.

Sau đêm bán kết 1, Hương Giang cùng 57 thí sinh sẽ thi bán kết 2 với phần thi trình diễn bikini và thời trang vào tối 28/5, trước khi thi chung kết vào 30/5.

