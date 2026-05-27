Ông Nawat chấm dứt quan hệ với một tổ chức hoa hậu

TPO - Ông Nawat tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn mối quan hệ với tổ chức Miss Eco International sau những lùm xùm vừa diễn ra ở chung kết cuộc thi Miss Eco International 2026 hôm 22/5.

Kết quả chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh thái quốc tế - Miss Eco International 2026 diễn ra tại Ai Cập vẫn đang là đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Việc người đẹp Mexico Palmira Ruiz giành chiến thắng không được lòng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình có sự dàn xếp, không minh bạch.

Bên cạnh đó, việc đại diện Việt Nam - người đẹp Nguyễn Thị Thu Trúc bất ngờ bị tước danh hiệu Miss Eco Asia 2026 cũng gây xôn xao dư luận.

Người đẹp Mexico - Palmira Ruiz đăng quang Hoa hậu Sinh thái quốc tế 2016.

Ban tổ chức cuộc thi còn tuyên bố thu hồi quyền tổ chức và giấy phép của đơn vị nắm bản quyền Miss Eco Vietnam vì cáo buộc liên quan đến hành vi hối lộ nhằm đổi lấy suất vào top 10 chung cuộc.

Những ồn ào tại chung kết cuộc thi gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức. Sự việc cũng khiến ông Nawat tức giận, sau đó tổ chức Miss Grand International (MGI) đã ra thông báo cắt đứt quan hệ với tổ chức Miss Eco International.

Phía MGI đã ra thông báo tuyên bố ngừng cử đại diện tham gia cuộc thi Miss Eco International. Ngoài ra, tổ chức này cũng tuyên bố các người đẹp có mối liên hệ với Miss Eco International không được dự thi Miss Grand International.

MGI cũng đưa nguyên nhân cho quyết định là do tổ chức Miss Eco International không hỗ trợ thí sinh, bắt họ phải tự trả thêm phí đưa đón ở sân bay. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan và chuyến đi trong khuôn khổ cuộc thi cũng yêu cầu thí sinh tự chi trả.

Phía ông Nawat cũng khẳng định việc thu tiền đặt cọc của tổ chức Miss Eco thiếu minh bạch, hoàn tiền chậm hoặc không rõ ràng khiến thí sinh phải tự đòi quyền lợi. MGI cho rằng các hành động này thiếu chuyên nghiệp, không đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho thí sinh, có dấu hiệu không công bằng và thiếu trung thực. Vì vậy, họ quyết định chấm dứt vĩnh viễn mọi hợp tác với tổ chức Miss Eco.

Đây không phải lần đầu ông Nawat có mâu thuẫn với tổ chức Miss Eco. Ông Nawat từng chỉ trích ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới vì bỏ rơi đại diện Thái Lan trong đợt dịch COVID-19 khi cuộc thi diễn ra ở Ai Cập.

Ông Nawat cũng từng tước danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 của người đẹp Mauritius - Yuvna Rinishta sau khi cô giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023.

Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ai Cập, hướng đến việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, du lịch bền vững và các mục tiêu phát triển cộng đồng theo định hướng của Liên hợp quốc.

Cuộc thi không chỉ đánh giá nhan sắc mà còn chú trọng kỹ năng trình diễn, hoạt động xã hội và các dự án liên quan đến môi trường. Việt Nam từng ghi dấu ấn tại đấu trường này khi người đẹp Nguyễn Thanh Hà đăng quang Miss Eco International 2023.

Hoa hậu Sinh thái Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Ban đầu cuộc thi có tên là Miss Eco Queen. Năm 2016, cuộc thi đổi thành Miss Eco Universe và chính thức sử dụng tên gọi Miss Eco International kể từ năm 2017.

Miss Eco International được xem là cuộc thi non trẻ và kém tiếng trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Cuộc thi chưa tạo được danh tiếng với các fan sắc đẹp do liên tục vướng lùm xùm qua nhiều mùa giải.