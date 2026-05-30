Đưa thử thách áp lực đồng trang lứa vào cuộc thi MC

Trạch Dương

TPO - Quê hương, giảng đường đại học, hành trình sống xa nhà hay khát vọng khẳng định bản thân ở TPHCM là chủ đề được sinh viên lựa chọn kể trên sân khấu vòng tìm kiếm The TVFACE University 2026.

Vòng Tìm kiếm The TVFACE University 2026 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM với sự tham gia của sinh viên từ 28 đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố.

Vòng thi có sự tham dự của anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Tại chương trình, đại diện tổ chức Đoàn - Hội bày tỏ kỳ vọng sân chơi có thể tạo môi trường để sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp, trình bày và sự tự tin trong môi trường truyền thông hiện đại.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - kỳ vọng chương trình tìm ra sinh viên yêu thích nghề dẫn chương trình, có khả năng truyền cảm hứng và đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ. Anh mong ứng viên không chỉ thể hiện kỹ năng, lan tỏa tinh thần năng động, khát vọng và những câu chuyện tích cực của sinh viên TPHCM.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM - kỳ vọng sinh viên tiếp thu hiệu quả những góp ý chuyên môn từ giám khảo để tiếp tục hoàn thiện bản thân, phát triển tư duy nghề nghiệp và tự tin theo đuổi hành trình của mình trong tương lai.

Sinh viên mượn câu chuyện quê hương, áp lực học tập ở giảng đường đại học tại cuộc thi MC.

Nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài - tác giả format Gương mặt truyền hình - The TVFACE, phiên bản The TVFACE University 2026 được xây dựng như hành trình nghề nghiệp thực tế dành cho sinh viên. Các bạn trẻ tiếp cận môi trường sáng tạo nội dung đa nền tảng, tư duy truyền thông hiện đại và các hoạt động gắn với giá trị cộng đồng.

Các ứng viên trải qua hai phần thi gồm Hô tên - giới thiệu bản thân và Trình bày cá nhân, với ba chủ đề chính là Quê hương, TPHCM và Giảng đường đại học. Thay vì chỉ thể hiện kỹ năng dẫn dắt hay khả năng nói trước đám đông, nhiều thí sinh lựa chọn kể những câu chuyện gắn với trải nghiệm cá nhân để thể hiện góc nhìn, cảm xúc và khả năng kết nối với người nghe.

Không ít phần trình bày xoay quanh nỗi cô đơn của sinh viên sống xa gia đình, cảm giác chênh vênh khi lần đầu lên thành phố học tập, áp lực đồng trang lứa hoặc hành trình thích nghi với môi trường đại học. Một số thí sinh chia sẻ về khát vọng khẳng định bản thân tại TPHCM, trong khi người khác chọn kể về quê hương như một phần ký ức và động lực theo đuổi việc học.

Sinh viên cũng đề cập mong muốn sử dụng tiếng nói và khả năng giao tiếp lan tỏa thông điệp tích cực trong cộng đồng, từ những vấn đề gần gũi của giới trẻ đến tinh thần sống chủ động, trách nhiệm và kết nối.

Nhiều phần thi cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của sinh viên với nghề nói khi kết hợp kỹ năng trình bày cùng tư duy sản xuất nội dung số như storytelling, podcast, vlog hoặc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Một số ứng viên lựa chọn cách dẫn dắt gần với video ngắn, kể chuyện bằng trải nghiệm hoặc đặt vấn đề xã hội dưới góc nhìn người trẻ.

The TVFACE University 2026 là phiên bản dành cho sinh viên của dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE, do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp triển khai. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm các gương mặt trẻ yêu thích dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung số.

Kết thúc vòng tuyển chọn, 30 ứng viên xuất sắc sẽ bước vào giai đoạn đào tạo và thử thách chuyên sâu của The TVFACE University 2026.

#Chương trình truyền hình sinh viên #Nghề dẫn chương trình và truyền thông #Kể chuyện cá nhân và cảm xúc #Phát triển kỹ năng giao tiếp #Sáng tạo nội dung số và truyền thông hiện đại

