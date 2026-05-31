Quảng Trị dự kiến tinh gọn hệ thống quản lý dự án, chỉ còn tối đa 3 ban cấp tỉnh

TPO - Sau khi hợp nhất tỉnh, Quảng Trị đang lấy ý kiến về phương án sắp xếp lại hệ thống các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng. Theo dự thảo, số lượng ban quản lý dự án cấp tỉnh sẽ được tinh gọn theo hướng tối đa chỉ còn 3 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời tổ chức lại hàng chục đơn vị cấp cơ sở nhằm phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo dự thảo phương án do Sở Nội vụ xây dựng, hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 4 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, 1 Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và 19 đơn vị làm nhiệm vụ quản lý dự án, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng ở cấp xã, phường.

Ảnh sơ đồ minh hoạ.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, trong đó quy định mỗi tỉnh, thành phố chỉ còn tối đa 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh.

Dự thảo đưa ra 3 phương án để lựa chọn. Trong đó, phương án được đánh giá có tính khả thi cao là thành lập 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, gồm: Ban Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Ban Quản lý dự án công trình giao thông; Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và môi trường. Các đơn vị này hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Đối với các đơn vị đặc thù, dự thảo đề xuất giữ nguyên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; giữ nguyên Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và tiếp tục duy trì hoạt động của 7 ban quản lý dự án ODA cho đến khi hoàn thành các dự án đang triển khai.

Ở cấp xã, phương án đề xuất tổ chức lại 19 đơn vị hiện có thành 17 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã, đồng thời thành lập mới thêm 17 ban ở những địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện hoạt động. Các đơn vị này sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp nhằm bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công, đồng thời phù hợp với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Các sở, ngành và địa phương được đề nghị tham gia góp ý để hoàn thiện phương án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.