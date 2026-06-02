Chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế từ 15/7

Luân Dũng

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Phiên trực cao nhất là 325.000 đồng/người

Đối tượng áp dụng bao gồm viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập; trạm y tế xã, phường, đặc khu, trạm y tế quân dân y; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; nhân viên y tế làm công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại thôn, tổ dân phố...

Theo Nghị định, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng phụ cấp như sau:

Mức 325.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

26pc.jpg
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực đối với: các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực tại các điểm cấp cứu), trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Mức 70.000 đồng/người/phiên trực đối với: cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại.

Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên.

Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên…

Nghị định cũng nêu rõ, người lao động trực theo chế độ thường trú được hưởng mức phụ cấp từ 35.000 - 160.000 đồng/người/phiên trực tùy theo hạng cơ sở y tế.

Ngoài ra, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/người/phiên trực.

Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Mức phụ cấp phẫu thuật được quy định theo hướng:

Người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 100.000 - 560.000 đồng/người/phẫu thuật tùy theo loại phẫu thuật.

Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 60.000 - 400.000 đồng/người/phẫu thuật.

Người giúp việc cho ca mổ được hưởng phụ cấp phẫu thuật từ 40.000 - 240.000 đồng/người/phẫu thuật.

Mức phụ cấp thủ thuật bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại quy định trên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Theo đó, trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản được hỗ trợ hằng tháng.

Cụ thể, mức 0,7 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại: các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 lần áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/7/2026.

Các mức phụ cấp chống dịch:

Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch được phân theo hai nhóm, nhóm 1: 420.000 đồng/ngày/người; nhóm 2: 280.000 đồng/ngày/người.

Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B: 280.000 đồng/ngày/người.

Bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C: 210.000 đồng/ngày/người.

Luân Dũng
