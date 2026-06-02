Bí thư Hà Nội: Thành phố cần mạnh dạn thí điểm các chính sách đột phá, mô hình mới

Thanh Hiếu

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng, giai đoạn tới tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính để thành phố phát triển nhanh và bền vững. Thành phố cần mạnh dạn thí điểm các chính sách đột phá, mô hình mới.

Hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Sáng 2/6, HĐND TP. Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, cho biết, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực triển khai Luật Thủ đô và mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp sáng 2/6.

Cùng với đó, HĐND thành phố cũng xem xét cho ý kiến vào một số nội dung mới, khó, tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân, như: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường; Đề án vùng phát thải thấp khu vực Vành đai 1 của thành phố...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung thảo luận sâu sắc các nội dung còn có ý kiến khác nhau, đánh giá đầy đủ tác động để các nghị quyết khi ban hành thực sự khả thi, sát thực tiễn.

Giải quyết tận gốc 5 điểm nghẽn

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp sẽ xem xét những vấn đề rất lớn và quan trọng, có tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Trong đó, mỗi chính sách phải được đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, tác động chính sách, nguồn lực thực hiện, tính khả thi và sự đồng thuận xã hội, đặc biệt là các nội dung vượt trội, đặc thù.

Bên cạnh đó, thành phố cần ưu tiên tối đa nguồn lực để giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân; nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, văn hóa.

Đối với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cần xác định giai đoạn tới tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính để phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, thành phố cần mạnh dạn thí điểm các chính sách đột phá, mô hình mới; đồng thời, phải kiến tạo được môi trường pháp lý, không gian cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của Thủ đô.

Đối với quản lý và phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải tiếp cận tổng thể, đồng bộ, phù hợp với tầm nhìn trăm năm của Quy hoạch Thủ đô; kiến tạo không gian phát triển mới dựa trên việc khai thác các vùng động lực theo mô hình TOD, tối ưu hóa không gian tầm thấp, không gian tầm cao, không gian ngầm. Song song với đó, cần giải quyết tận gốc 5 điểm nghẽn, tổ chức lại không gian kiến trúc và bảo đảm lợi ích công cộng.

Trong sáng 2/6, HĐND thành phố thảo luận về 5 nhóm nội dung nghị quyết được xem xét tại kỳ họp.

Thanh Hiếu
