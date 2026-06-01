Thế giới

Mỹ đề xuất sáng kiến ngừng bắn mới giữa Israel và Li-băng

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đề xuất một sáng kiến ngừng bắn mới với các nhà lãnh đạo Israel và Li-băng nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang, theo Axios.

Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong 48 giờ qua đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Li-băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy một sáng kiến ​​ngừng bắn mới.

Đề xuất này là một phần của các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Li-băng, và một vòng đàm phán ngoại giao khác giữa đại diện của cả hai nước dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Washington vào cuối tuần này.

Theo kế hoạch do Mỹ đề xuất, Hezbollah sẽ ngay lập tức ngừng mọi cuộc tấn công nhằm vào Israel. Đổi lại, Israel sẽ kiềm chế không mở rộng các hoạt động quân sự tại Beirut. Washington cho rằng cách tiếp cận từng bước này có thể tạo điều kiện cho tiến trình hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới chấm dứt các hành động thù địch.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào miền Nam Li-băng.

Tổng thống Li-băng Joseph Aoun được cho là đang vận động sự ủng hộ của các lực lượng chính trị trong nước đối với sáng kiến trên. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đánh giá phản ứng từ Chủ tịch Quốc hội Li-băng Nabih Berri là "né tránh và đáng thất vọng".

Theo quan chức này, ông Berri khẳng định ông có thể đảm bảo cam kết ngừng bắn từ Hezbollah, nhưng lập luận rằng Israel nên ngừng nổ súng trước.

Nhấn mạnh lập trường của Washington, quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios: "Mỹ không kỳ vọng Israel sẽ chấp nhận các cuộc tấn công liên tục nhằm vào người dân của mình do một tổ chức khủng bố gây ra. Cách nhanh nhất để ngăn chặn leo thang và bảo vệ người dân ở cả hai phía là Hezbollah phải ngừng bắn ngay lập tức".

Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper yêu cầu Israel lập tức dừng các hoạt động quân sự tại Li-băng, đồng thời hối thúc tiến trình giải giáp Hezbollah.

Cùng lúc đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit đã lên án các hoạt động quân sự của Israel tại Li-băng, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Đức cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Israel mở rộng chiến dịch trên bộ ở miền nam Li-băng. Ngoại trưởng Johann Wadephul cảnh báo diễn biến hiện tại của cuộc xung đột sẽ gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

Reuters, Axios
#Mỹ #Israel #Li-băng #Hezbollah #ngừng bắn #đàm phán

