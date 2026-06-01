Tiểu tam đang gây sốt màn ảnh VTV

TPO - "Dưới ô cửa sáng đèn" thu hút khán giả với những câu chuyện đời thường dung dị nhân văn. Trong đó, nhân vật Trang, một "tiểu tam" mới xuất hiện nhưng được dự đoán gây ra nhiều sóng gió.

Bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn với sự tham gia của dàn sao trẻ thực lực được khán giả yêu thích như Quỳnh Châu, Quang Sự, Tiến Lộc, Tuấn Tú đang thu hút sự chú ý nhờ nội dung chân thực gần gũi. Người xem như nhìn thấy chính bản thân mình trong từng nhân vật với những trăn trở cho công việc, chăm lo cho gia đình hay xây dựng sự nghiệp.

Trong đó, Diệu (Quỳnh Châu) là cô gái mạnh mẽ, tháo vát mở một công ty may mặc nhưng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì mải mê chăm lo phát triển sự nghiệp, Diệu có phần thiếu quan tâm tới chồng. Sự tự lập trong suy nghĩ cũng khiến Diệu đưa ra những quyết định một mình mà không hỏi ý kiến Dương (Tiến Lộc) khiến mâu thuẫn của cả hai ngày một gia tăng.

Trang là đối tác của Dương, cô bị đau dạ dày khiến Dương lo lắng quan tâm chăm sóc.

Trang gây sốt với nhan sắc thanh thuần, trong trẻo, mong manh hớp hồn Dương.

Trong khi Dương bắt đầu chán trở về nhà, mệt mỏi vì không có tiếng nói chung với vợ thì Trang (Thanh Tâm) xuất hiện như làn gió mới thổi vào cuộc đời đang ngột ngạt bí bách của Dương. Nữ đối tác là cô gái trẻ trung xinh đẹp khí chất dịu dàng trong trẻo mong manh, không quá sắc sảo hay sexy nhưng lại rất dễ tạo thiện cảm. Vì vậy, chỉ sau 3 lần gặp mặt, Dương đã si mê Trang tới mức không về nhà khi trời tối.

Nhân vật Trang do nữ diễn viên Lê Trần Thanh Tâm thủ vai, cô sinh năm 2005, từng đỗ thủ khoa đầu vào Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Thanh Tâm sở hữu chiều cao 1,68 m, nổi bật với làn da trắng, ngũ quan tinh tế, khí chất dịu dàng thanh lịch dễ mến.

Ngay từ những năm đầu đại học, Thanh Tâm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, cô tham gia một số phim ngắn, dự án sinh viên để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Trong năm thứ ba đại học, Thanh Tâm có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được giao vai chính Công Chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch.

Thanh Tâm có thành tích học tập nghệ thuật xuất sắc, nhan sắc hợp cả màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Dù đóng vai "tiểu tam" trong Dưới ô cửa sáng đèn nhưng Thanh Tâm lại không bị khán giả ghét vì mâu thuẫn trong gia đình Dương - Diệu đã lộ rõ. Dương là người đã thay lòng đổi dạ và chủ động thể hiện sự quan tâm quá mức tới Trang.

Trong tập 6, Dương và Diệu tranh cãi về việc cầm cố ngôi nhà cho Diệu cứu vớt công ty. Sau khi mắng vợ và dọa ly hôn, Dương chạy tới nhà Trang để ân cần chăm sóc đối tác. Trong phần giới thiệu tập 7, Dương còn mua tinh bột nghệ và gửi thẳng về nhà để vợ nhận, đây là món đồ Dương chuẩn bị cho Trang uống nhằm chữa bệnh đau dạ dày.

Khi Diệu đặt câu hỏi tại sao anh lại đặt đồ mua cho đồng nghiệp tại nhà, có phải là cần đưa tận tay đồng nghiệp hay không, đây là nam hay nữ, thì Dương tức giận cho rằng vợ hỏi chuyện không đâu và đang kiếm chuyện với mình.

"Em chẳng kiếm chuyện gì cả. Chỉ là lần nào cãi nhau với vợ xong anh lại qua đêm ở ngoài. Em cũng phải có quyền được suy diễn chứ", Diệu nói. Dương đáp: "Em cứ suy diễn thoải mái nhưng em nên nhớ một điều anh không làm gì sai với em cả".

Có thể thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng giữa Dương và Diệu là điều ai cũng nhìn thấy, cuộc hôn nhân của họ đang trên bờ vực nhưng lỗi không phải chỉ thuộc về một người.