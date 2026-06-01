Lý do gì mà NSX Will Vũ chọn Kỳ Duyên làm nữ chính series trăm tỷ 'Chị chị em em'

Trạch Dương

TPO - Sau hai phần phim đạt doanh thu đáng chú ý tại phòng vé, ê-kíp "Chị chị em em" khởi động phần ba của thương hiệu điện ảnh, bối cảnh mới tại Bắc Ninh và sự tham gia của NSND Lê Khanh, Kỳ Duyên.

Ngày 31/5, nhà sản xuất Will Vũ cùng ê-kíp hơn 120 người thực hiện lễ khai máy dự án điện ảnh Chị chị em em 3 tại Bắc Ninh. Đây là bối cảnh chính của phần phim mới, có nhiều thay đổi về không gian và chất liệu văn hóa so với hai phần trước.

Tại lễ khai máy, đoàn phim công bố Kỳ Duyên là diễn viên nữ chính đầu tiên tham gia dự án. Nhà sản xuất xác nhận cô đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Bắc Bộ, nổi tiếng qua vở chèo Quan Âm Thị Kính. Đây được xem là lần đầu nhân vật này được đưa lên màn ảnh rộng trong khuôn khổ trăm tỷ thương hiệu Chị chị em em.

Kỳ Duyên cho biết cô vừa hào hứng, áp lực khi tham gia dự án điện ảnh.

“Tôi vinh dự được tham gia vào vũ trụ Chị chị em em, nhất là với bối cảnh thân thuộc với người con Bắc Bộ. Tôi say mê nhân vật Thị Mầu từ bé và háo hức thể hiện điều này trên màn ảnh”, cô nói.

Cô cũng chia sẻ áp lực khi đảm nhận nhân vật mang tính biểu tượng văn hóa dân gian. “Đương nhiên có rất nhiều áp lực. Tôi hy vọng hoàn thành tốt vai diễn và được khán giả đón nhận, cũng như ủng hộ dự án và thử thách”, Kỳ Duyên chia sẻ thêm.

Kỳ Duyên và NSND Lê Khanh gia nhập vũ trụ Chị chị em em.

Phần phim mới lấy bối cảnh Bắc Ninh xưa, khai thác đời sống, văn hóa vùng Kinh Bắc. Nhà sản xuất Will Vũ cho biết bộ phim giới thiệu biểu tượng văn hóa dân gian Việt Nam trên màn ảnh rộng, đồng thời hướng tới việc kể câu chuyện về phụ nữ dưới góc nhìn mới.

“Cũng giống hai phần trước, tôi hy vọng Chị chị em em 3 mang đến cho khán giả góc nhìn mới về hình ảnh người phụ nữ. Mong khán giả sẽ yêu thích khi được trải nghiệm táo bạo”, Will Vũ chia sẻ.

Chia sẻ về việc lựa chọn Kỳ Duyên cho vai diễn trung tâm, nhà sản xuất cho biết ê-kíp mất nhiều tháng tuyển chọn. Phần phim mới theo đuổi tinh thần nữ quyền, tâm lý.

Nhà sản xuất Will Vũ nói khó khăn lớn nhất ở phần phim mới là làm mới chất liệu quen thuộc, cân bằng yếu tố văn hóa, lịch sử và truyền thống. Ngoài ra, việc đưa ê-kíp hơn 120 người đến bối cảnh quay tại Bắc Ninh cũng đặt ra không ít thách thức trong khâu tổ chức sản xuất.

Chị chị em em là thương hiệu ăn khách của Will Vũ, khai thác các mối quan hệ phức tạp giữa phụ nữ, đan xen yếu tố tâm lý, tình cảm và giật gân. Phần đầu tiên do Kathy Uyên đạo diễn, ra mắt năm 2019 với sự tham gia của Thanh Hằng, Chi Pu và Lãnh Thanh, xoay quanh những bí mật và xung đột trong một gia đình thượng lưu, đạt hơn 69 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Đến năm 2023, Chị chị em em 2 do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, lấy bối cảnh TPHCM đầu thế kỷ XX, kể câu chuyện hai mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị do Minh Hằng và Ngọc Trinh đảm nhận. Tác phẩm thu khoảng 117 tỷ đồng, trở thành phim đầu tiên trong thương hiệu vượt mốc trăm tỷ đồng doanh thu.

Chị chị em em 3 dự kiến ra mắt dịp cuối năm và được nhà sản xuất giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2026.

