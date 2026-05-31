Ông Trump chỉ trích loạt nghệ sĩ

TPO - Tổng thống Donald Trump có phản ứng gay gắt sau khi nhiều nghệ sĩ tuyên bố rút khỏi Freedom 250 - chuỗi hòa nhạc nhân kỷ niệm ngày thành lập nước Mỹ.

Loạt nghệ sĩ rút khỏi sự kiện kỷ niệm thành lập nước Mỹ

Freedom 250 Presents: The Great American State Fair là lễ hội miễn phí kéo dài 16 ngày, được lên kế hoạch diễn ra tại National Mall ở Washington, D.C. từ ngày 25/6 đến 10/7.

Theo truyền thông Mỹ, sự kiện này có liên kết với Tổng thống Donald Trump, được mô tả là lễ kỷ niệm mang tinh thần yêu nước nhân cột mốc 250 năm thành lập xứ cờ hoa (1776-2026), với các buổi hòa nhạc và hoạt động tri ân quân đội.

Nước Mỹ đang chuẩn bị cho chuỗi hòa nhạc Freedom 250. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ bất ngờ thông báo rút lui khỏi chuỗi hòa nhạc. Họ tuyên bố đã bị lừa dối và không còn đồng tình với các giá trị của sự kiện nữa.

Ngày 28/5, Martina McBride thông báo không tham gia Freedom 250 nữa, gọi sự kiện này là “gây hiểu lầm”. McBride dự kiến biểu diễn vào ngày 25/6, đêm khai mạc lễ hội.

Huyền thoại nhạc đồng quê cho biết ban đầu được mời góp giọng trong sự kiện phi đảng phái, nhằm tôn vinh toàn bộ 50 bang của nước Mỹ, nhưng thực tế lại không như vậy.

Rocker Bret Michaels cũng ra thông báo tương tự vào cùng ngày. Giống như McBride, thủ lĩnh ban nhạc Poison giải thích nhận lời mời biểu diễn vì nghĩ sự kiện nhằm tôn vinh lễ kỷ niệm ngày thành lập đất nước, cũng như tri ân cựu chiến binh, quân nhân đang phục vụ, lực lượng ứng cứu khẩn cấp, giáo viên và những người lao động Mỹ chăm chỉ thuộc mọi tầng lớp.

“Đáng tiếc, điều được giới thiệu với chúng tôi như lễ kỷ niệm đất nước đã phát triển thành sự kiện mang tính chia rẽ hơn nhiều so với những gì tôi đồng ý tham gia. Ngoài ra còn xuất hiện những lo ngại về sự an toàn của người hâm mộ, ban nhạc, ê-kíp, gia đình và chính tôi. Tôi nhận được những lời đe dọa hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi buổi biểu diễn này", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, rapper Young MC tuyên bố rút lui vì không được thông báo từ trước là sự kiện do ông Trump hậu thuẫn. Theo nam nghệ sĩ, ban tổ chức khẳng định đây là sự kiện phi đảng phái, nhưng báo chí lại tiết lộ nó có liên hệ với người đứng đầu Nhà Trắng. Ông bày tỏ hy vọng sớm được trở lại Washington, D.C, biểu diễn trong "sự kiện không mang nặng yếu tố chính trị".

Dù không đưa ra lý do cụ thể, Morris Day của ban nhạc Morris Day and The Time xác nhận vào ngày 28/5 rằng nhóm không tham gia đội hình biểu diễn của Freedom 250.

Nhóm Commodores cũng đưa ra thông báo ngắn gọn: "Commodores sẽ không biểu diễn tại Great American State Fair. Âm nhạc luôn là tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi lựa chọn không công khai gắn mình với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Chúng tôi ủng hộ những điều tốt đẹp hơn cho tất cả người dân Mỹ".

Martina McBride, Young MC, Morris Day và nhóm Commodores đồng loạt thông báo rút khỏi concert kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Ảnh: Getty Images

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ giữ nguyên lịch trình tại Freedom 250 bất chấp tranh cãi.

Fab Morvan, giọng ca chính của nhóm Milli Vanilli, xác nhận có kế hoạch biểu diễn và bày tỏ sự ủng hộ đối với thông điệp yêu nước của sự kiện.

“Tôi ở đây để giải trí và gắn kết mọi người, chứ không phải để chia rẽ họ. Hãy cùng nhau tôn vinh cuộc sống và âm nhạc, đồng thời làm sống lại những ký ức đẹp của quá khứ", Morvan nói.

Điều khiến khán giả xôn xao là không có sự nhất quán trong phát ngôn của nội bộ Milli Vanilli. Jodie Rocco chia sẻ với AP rằng cô cùng các thành viên khác chưa từng được mời tham gia chương trình.

Mặc dù C+C Music Factory vẫn dự kiến biểu diễn, giọng ca chính Freedom Williams lên tiếng vạch rõ quan hệ với ông Trump.

Anh cho biết định rút khỏi chương trình sau khi biết nhà lãnh đạo Mỹ đứng phía sau, nhưng cuối cùng vẫn góp mặt để chứng minh những người hâm mộ giận dữ đang đe dọa “tẩy chay” anh là sai.

Bất chấp phản ứng trái chiều từ người hâm mộ, Vanilla Ice tiếp tục ủng hộ sự kiện. Người đại diện của nam rapper nói với AP rằng anh tự hào vì được đóng góp cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

Flo Rida hiện chưa thay đổi ý định biểu diễn tại Great American State Fair vào ngày 2/7, nhưng không đưa ra bình luận gì. Điều này khiến anh bị chỉ trích nhiều trên mạng xã hội.

Phản ứng của ông Trump

Trước làn sóng nghệ sĩ rút khỏi Freedom 250, Tổng thống Donald Trump đưa ra phát ngôn trên nền tảng Truth Social ngày 30/5.

“Tôi hiểu rằng các nghệ sĩ đang trở nên ‘run rẩy’ về buổi biểu diễn. Vì vậy, tôi đang cân nhắc đưa đến chương trình nhân vật thu hút nhất thế giới, người có thể thu hút lượng khán giả lớn hơn cả Elvis ở thời kỳ đỉnh cao và làm được điều đó mà không cần cây đàn guitar nào. Người yêu đất nước chúng ta hơn bất kỳ ai khác, cũng là người mà một số người ca tụng là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử. Đó là Donald Trump, để thay thế những ‘nghệ sĩ’ hạng ba được trả thù lao cao ngất ngưởng này, đồng thời có bài phát biểu lớn nhằm thúc đẩy đất nước tiến về phía trước như tôi đã làm kể từ khi trở thành tổng thống! Hai năm trước, nước Mỹ đã chết. Còn giờ đây, chúng ta là quốc gia 'nóng' nhất thế giới. Tôi không muốn những người tự xưng là ‘nghệ sĩ’ được trả quá nhiều tiền nhưng lại không hài lòng. Tôi chỉ muốn được bao quanh bởi những người vui vẻ, thông minh, thành công và biết cách chiến thắng”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump chỉ trích những người rút khỏi Freedom 250 là "nghệ sĩ hạng ba". Ảnh: AFLO.

Bên cạnh đó, ông Trump còn yêu cầu cấp dưới xem xét tính khả thi của việc tổ chức cuộc mít tinh America Is Back (Nước Mỹ trở lại). Ông mô tả đó sẽ là lễ kỷ niệm nước Mỹ cuồng nhiệt và tuyệt vời, chỉ những người yêu nước vĩ đại mới được mời.

Đến ngày 31/5, ông Trump lại có bài đăng khác liên quan đến vụ ồn ào. Lần này, ông kêu gọi hủy bỏ Freedom 250, thay bằng cuộc mít tinh khổng lồ mang tên Make America Great Again nhân dịp trọng đại của đất nước.

Ông phản đối việc mời “những ca sĩ đắt đỏ mà chẳng ai muốn nghe, có thứ âm nhạc nhàm chán và chỉ biết than phiền”.

