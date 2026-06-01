Hàng trăm người bị thương: Bạo loạn bao trùm Paris sau chiến thắng của CLB Paris Saint-Germain

TPO - Hơn 200 người đã bị thương và một người thiệt mạng ở Paris sau chiến thắng Champions League lần thứ hai liên tiếp của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG), Bộ Nội vụ Pháp cho biết, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về bạo lực đường phố.

Một ngày sau khi PSG đánh bại Arsenal trong loạt sút luân lưu nghẹt thở, củng cố vị trí ngôi vương trong làng bóng đá châu Âu, người hâm mộ đã đổ ra quảng trường Champ de Mars gần Tháp Eiffel để chào đón các cầu thủ trong cuộc diễu hành ăn mừng chiến thắng vào chiều 31/5.

Nhưng, cũng như năm ngoái, lễ ăn mừng phần nào bị lu mờ bởi bạo lực đường phố dữ dội vào đêm sau trận đấu, khiến 57 cảnh sát bị thương ở Paris và hơn 400 người bị bắt giữ.

Các fan hâm mộ bóng đá ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ PSG. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát cho biết, một số cửa hàng ở Paris đã bị phá hủy, trong khi những phần tử bạo loạn cũng đốt cháy ô tô và các trạm cho thuê xe đạp.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez xác nhận, đã có một số vụ phá hoại các tòa nhà công cộng ở các thị trấn như Orleans.

Dù cảnh sát không phải là mục tiêu của các cuộc bạo loạn, nhưng một đồn cảnh sát ở trung tâm Paris đã xảy ra các cuộc đụng độ ngắn vào tối 30/5.

Văn phòng công tố Paris cho biết, một thanh niên đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn xe máy trong bối cảnh bất ổn.

Cảnh sát đối mặt với các phần tử bạo loạn. (Ảnh: Reuters)

Ông Nunez, cựu cảnh sát trưởng Paris, đã giám sát một chiến dịch an ninh quy mô lớn với sự tham gia của hơn 20.000 sĩ quan, và cho biết bạo lực đã được giải quyết một cách có hệ thống: "Nhìn chung, tình hình đã được kiểm soát”.

Các chính trị gia thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới, đã nắm bắt cơ hội để nhắc lại lời kêu gọi về các chính sách an ninh trật tự mạnh mẽ hơn.

"Chỉ ở Pháp, một chiến thắng của một câu lạc bộ bóng đá mới gây ra bạo loạn", bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng này, nói.

Nhưng những người khác lại nhấn mạnh sự chia rẽ xã hội sâu sắc là nguyên nhân của bạo lực và bất ổn lặp đi lặp lại.

"Nước Pháp đang sống trong căng thẳng. Xã hội ngày càng trở nên bạo lực. Chúng ta là một nồi áp suất sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào", ông Raphael Glucksmann, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên trung tả, nhận định.

Năm ngoái, những lễ ăn mừng sau chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG đã khiến hai người thiệt mạng.

