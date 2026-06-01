Giải trí

Dương Dương thất bại với Triển Chiêu

Minh Vũ

TPO - Dương Dương có ngoại hình đẹp bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để nam diễn viên thành công với vai Triển Chiêu.

Theo QQ, bộ phim Vũ lâm linh do Dương Dương, Chương Nhược Nam, Phương Dật Luân đóng chính khi lên sóng không đạt hiệu quả như mong muốn. Trên nền tảng Youku, tác phẩm giảm độ hot liên tục trong 13 ngày, mức cao nhất 9.625 điểm (10.000 điểm mới là phim hot), thậm chí đến ngày cuối còn đạt mức thấp mới. Nhiệt độ trên trang Maoyan chỉ đứng thứ, trong khi đó, Dương Dương là ngôi sao 9X hàng đầu của Trung Quốc, nhưng lại không thể hiện được sức hút với khán giả.

Dương Dương thể hiện vai Triển Chiêu trong phim Vũ lâm linh, nhưng lượt xem cực thấp.

Lượt xem trung bình của phim hiện tại đạt gần 8 triệu view/tập, bị đánh giá là chưa xứng với kỳ vọng. Trong khi đó, Vũ lâm linh do công ty Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Đây là công ty lớn, nổi tiếng với loạt phim chất lượng như Lang Nha Bảng, Minh Lan truyện, Tàng Hải truyện, Đều rất tốt, Người trong ngõ nhỏ, Đại giang đại hà... Không những vậy, nam chính của phim là Triển Chiêu, một đại hiệp nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ hàng chục năm qua. Thế nhưng, hiệu quả chiếu của phim lại khá bết bát.

Theo QQ, khi Dương Dương được chọn để đóng vai Triển Chiêu, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Những người ủng hộ cho rằng nam diễn viên có ngoại hình đẹp, đây là điểm thu hút khán giả. Các phiên bản Triển Chiêu khác như Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Nghiêm Khoan cũng đều rất điển trai. Bên cạnh đó, diễn xuất của Dương Dương trong phim Phàm nhân tu tiên đã có sự tiến bộ. Anh cũng là nam diễn viên chịu khó thực hiện các cảnh võ thuật, không ngại vất vả trên phim trường.

Dương Dương có ngoại hình đẹp, khả năng thể hiện cảnh võ thuật khá tốt.

Tuy nhiên, điểm yếu của Vũ lâm linh là những tập đầu nội dung mơ hồ chậm rãi. Cảnh võ thuật được quay đẹp nhưng lại mang ý sắp đặt chỉn chu, lạm dụng cảnh quay chậm quá mức. Bên cạnh đó, nữ chính Chương Nhược Nam bị đánh giá diễn xuất một màu, mang nét hiện đại, thiếu sức hút với người xem. Cảnh hành động của Chương Nhược Nam thiếu nền tảng, còn làm lộ người đóng thế.

Vai diễn Triển Chiêu của Dương Dương cũng có những ý kiến trái chiều. Trong các phiên bản trước đó, Triển Chiêu luôn là nhân vật phụ cho Bao Chửng (Bao Thanh Thiên), nhưng lần này được đẩy lên làm nhân vật chính vì vậy thời lượng xuất hiện dài hơn. Nhà sản xuất cũng mạo hiểm khi khắc họa một Nam Hiệp Triển Chiêu chưa từng có trước đây, không chỉ mạnh mẽ sắc sảo mà còn có những giây phút yếu đuối ủy mị, giàu cảm xúc hơn.

Tuy nhiên, một Triển Chiêu như vậy không phải khán giả nào cũng dễ dàng chấp nhận. Thêm vào đó, Dương Dương vẫn có những điểm yếu trong diễn xuất như thích tạo dáng đẹp, gương mặt nhiều lúc đơ và thiếu cảm xúc. Trong một số cảnh khóc, anh nhìn thẳng vào màn hình giống như đang muốn diễn cho khán giả xem thay vì thể hiện tâm trạng thật của nhân vật. Khán giả cho rằng vẻ đẹp của Dương Dương chỉ nổi bật trong ảnh chụp, khi đóng phim anh bị đơ cứng, thiếu chiều sâu nhân vật.

Khán giả cho rằng Dương Dương diễn xuất làm màu, vẫn còn đơ, chưa ra chất võ hiệp.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá việc đóng lại một nhân vật đã quá quen thuộc với khán giả và được thể hiện thành công bởi các nghệ sĩ đi trước là nước cờ mạo hiểm. Dương Dương không thành công trong việc chinh phục vai diễn Triển Chiêu khi không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Hà Gia Kính.

#Dương Dương #Triển Chiêu #Vũ lâm linh #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Chương Nhược Nam

