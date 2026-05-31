Nam sinh 16 tuổi bị cuốn vào ống bơm nước, tử vong thương tâm

Thu Hiền

TPO - Trong lúc cùng nhóm bạn xuống tắm tại bể hút của một trạm bơm thủy lợi ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), nam sinh 16 tuổi không may bị dòng nước cuốn hút vào ống bơm, dẫn đến tử vong.

Tối 31/5, lãnh đạo xã Bạch Ngọc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tại trạm bơm thủy lợi phục vụ tưới tiêu khi một nam sinh bị hút vào hệ thống bơm nước, tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, em T.N.D. (16 tuổi), học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ), cùng một số người bạn đến khu vực bể hút của trạm bơm để tắm.

Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình tắm, nam sinh không may bị dòng nước từ cửa hút của trạm bơm cuốn vào bên trong và mắc kẹt. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng đã chạy vào khu dân cư gần đó kêu gọi người dân hỗ trợ cứu nạn. Tuy nhiên, khi được đưa ra ngoài, nạn nhân đã không qua khỏi.

Được biết, bể hút của trạm bơm được xây bằng bê tông, có chiều dài khoảng 3 - 4 m, rộng 2,5 - 3 m và sâu hơn 1 m. Trên thành bể lắp đặt 3 ống hút đường kính từ 20 - 30 cm kết nối với hệ thống dẫn nước, tạo lực hút rất lớn khi trạm bơm hoạt động.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương làm rõ.

#tai nạn #trạm bơm #Nghệ An #tử vong #nam sinh

