Lạng Sơn: Điều tra vụ xe tải bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa nắng

TPO - Chiếc xe tải đang đỗ ở khu vực xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ bốc cháy giữa trưa nắng khiến hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.

Video chiếc xe tải chở hàng cháy ngùn ngụt giữa trưa.

Chiều 31/5, đại diện UBND xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện vụ cháy xe gây thiệt hại nặng về tài sản.

Cụ thể, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, tại khu vực bãi đỗ xe Cổng Trắng, xã Hoàng Văn Thụ, chiếc xe tải chở hàng hóa (chưa xác định biển số và danh tính lái xe) đang dừng nghỉ trưa thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa bắt nguồn ở ngay vị trí đuôi xe rồi cháy bùng lên lan vào hàng hóa trên thùng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để dập lửa. Khoảng 60 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế, không để cháy lan ra những khu vực khác. Tuy nhiên toàn bộ phía sau xe tải đã bị cháy, hư hỏng nặng hoàn toàn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lạng Sơn phun nước dập tắt đám cháy bùng lên từ xe tải. Ảnh: Đ.X.

Theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên nhân có thể do xe để dưới trời nắng nóng trong thời gian dài khiến hàng hóa bị cháy.

Hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân cụ thể vụ cháy và làm rõ loại hàng hóa để trong thùng xe.