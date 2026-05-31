Miền Bắc có thể đón nắng nóng dài ngày

TPO - Nắng nóng bắt đầu từ 2/6 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, kéo dài trong nhiều ngày. Đợt nắng nóng không quá gay gắt và xác suất mưa dông vào chiều tối khá cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (31/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ.

Dự báo ngày 1/6, khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 2/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ bắt đầu có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 2/6 cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, đợt nắng nóng này ở miền Bắc, miền Trung có thể kéo dài trong ngày nhiều.

Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng trở lại từ 2/6. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Tuy nhiên tại miền Bắc, từ ngày 2/6, vào chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác với xác suất khá cao, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nhờ các đợt mưa dông vào chiều tối và đêm, đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc không có cường độ quá gay gắt như giai đoạn từ 22-28/5.

Dù cường độ không quá gay gắt, cơ quan khí tượng vẫn khuyến cáo cảm giác ngột ngạt, oi nóng với nhiệt độ thực tế cao hơn nhiều nhiệt độ dự báo vào trưa chiều những ngày nắng nóng sắp tới, đặc biệt là khu vực nội đô Hà Nội nơi chịu tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị.

Tại khu vực miền Trung, cơ quan khí đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy rừng do tác động đồng thời của nắng nóng, gió phơn và độ ẩm không khí xuống thấp.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chỉ số tia UV tại miền Bắc, miền Trung trong những ngày tới cũng ở ngưỡng rất cao, rất có hại cho sức khoẻ mọi người. Người hoạt động người nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng trong thời gian dài.