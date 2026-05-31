Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Hoàng An

TPO - Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Ngày 31/5, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2020, Hiếu là trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, để hưởng tiền chênh lệch.

Cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.

Bị can dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin, ứng trước tiền mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.

Bị hại của Hiếu là các anh, chị: Phạm Văn D. (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D. (SN 1994, trú tại phường Hà Đông), Đỗ Ngọc L. (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa) và Nguyễn Xuân H. (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề). Những người này đều là họ hàng với Hiếu.

screen-shot-2026-05-31-at-134234.png
Nhẫn vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu.

Viện Kiểm sát cho hay, Hiếu biết các anh chị trong họ có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 - 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Trái với lời giới thiệu, thực tế Hiếu không có vàng để giao dịch ngay nhưng để tạo lòng tin, đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng hoặc giao từ 5 - 10 chỉ vàng/lần.

Đến khi các bị hại yêu cầu trả toàn bộ số vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay để hối thúc bị hại mua.

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 30/8 - 4/11/2024, Hiếu chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại.

Hiện, bị can mới trả 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Số còn lại Hiếu chiếm đoạt, chưa khắc phục hậu quả là hơn 17 tỷ đồng.

Trong nhóm bị hại có anh D. bị Hiếu chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 11,6 tỷ đồng. Hiếu mới trả cho anh này 900 triệu còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D. yêu cầu Hiếu phải hoàn trả số tiền cùng với lãi.

Quá trình điều tra, Hiếu khai sau khi nhận tiền từ bị hại đã dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho đối tượng tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Người tên Tùng không hiện chưa rõ là ai, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.

Hoàng An
#Bảo Tín Minh Châu #Môi giới bán vàng #Ban vàng #Lừa đảo #Vàng rồng Thăng Long #Lừa đảo bán vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe