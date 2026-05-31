Người đàn ông mang đầu đạn cối tới trụ sở công an

Tiền Lê

TPO - Ông Dương đào được đầu đạn cối 175mm, định mang về làm cái đe sắt nhưng thấy nguy hiểm quá nên đem giao nộp cho Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Ngày 31/5, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận, đã tiếp nhận, phối hợp xử lý an toàn đối với đầu đạn cối 175mm từ một công dân mang tới trình báo.

Đầu đạn mà ông Dương mang tới trụ sở công an.

Trước đó, trưa 30/5, ông Phạm Văn Dương (60 tuổi, trú thôn Kơ nia, xã Ia Pa) hớt hải đi xe máy, chở một một vật lạ trong bao tải đến trụ sở Công an xã Ia Pa. Ông nói, bản thân đào được cái này, định mang về làm cái đe sắt nhưng thấy nguy hiểm quá nên đem giao nộp cho công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đây là một đầu đạn cối 175mm, kích thước gần bằng chiếc phích nước. Chứng kiến đầu đạn được đặt ngay trụ sở, nhiều cán bộ không khỏi giật mình vì mức độ nguy hiểm tiềm ẩn.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Pa đã tiếp nhận, phối hợp xử lý an toàn đối với đầu đạn trên.

Ông Dương và đầu đạn cối thời điểm mang tới trụ sở Công an xã Ia Pa.

Theo Công an xã Ia Pa, dù khiến mọi người một phen thót tim nhưng hành động của ông Dương đáng được biểu dương, bởi có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển bom, mìn, đầu đạn hoặc vật thể nghi là vật liệu nổ. Đặc biệt, không cưa, cắt, đập phá hay tác động vào các vật thể này; không vận chuyển bằng xe máy hoặc các phương tiện cá nhân. Thay vào đó, mọi người cần giữ nguyên hiện trạng, khoanh vùng, cảnh báo người xung quanh, sau đó báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan quân sự gần nhất để được xử lý an toàn.

#đầu đạn #trình báo #công an #Gia Lai #an toàn vật nổ #cảnh sát #bom mìn #trách nhiệm #Công an xã Ia Pa

