Hơn 100 tấn cá lồng bè tại hồ Trị An chết bất thường

TPO - Sau trận mưa đầu mùa, hơn trăm tấn cá nuôi lồng bè của người dân trên hồ Trị An, phường Trị An, TP Đồng Nai chết bất thường.

Ngày 31/5, đại diện UBND phường Trị An, TP Đồng Nai cho biết, hơn 100 tấn cá nuôi lồng bè (cá chép, cá mè…) trên hồ Trị An bị chết hàng loạt khiến các hộ dân bị thiệt hại nặng.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân vớt cá chết tại hồ Trị An

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Trị An đã huy động phòng chuyên môn, lực lượng hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An; thu gom để người nuôi cá bán cho đơn vị làm phân vi sinh; báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để xác minh làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt.

UBND phường Trị An cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành lấy mẫu cá và mẫu nước theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế và ghi nhận ban đầu, nguyên nhân cá chết được xác định có thể do yếu tố thời tiết, xuất hiện các trận mưa đầu mùa với lượng mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài.

Hầu hết các loại cá nuôi trong lồng bè bị chết sau những cơn mưa đầu mùa

Sự thay đổi đột ngột của các yếu tố môi trường nước như nhiệt độ, độ pH, hàm lượng oxy hòa tan và sự xáo trộn tầng nước đã làm cá bị sốc môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến tình trạng cá chết tại một số lồng bè nuôi cá trên hồ.

UBND phường Trị An báo cáo và kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, tăng cường quản lý môi trường nuôi, kịp thời xử lý khi phát sinh các tình huống bất thường nhằm hạn chế thiệt hại cho người nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

​