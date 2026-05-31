Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên ở Hà Nội rộng gần 700ha

TPO - Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh do Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng đề xuất. Dự án có quy mô khoảng 696ha, tổng vốn đầu tư gần 60.600 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo quy hoạch, khu đô thị gồm 2 khu A và B, thuộc địa giới xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Khu đô thị có cơ cấu sử dụng đất đa dạng, bao gồm các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại, dịch vụ, hệ thống công trình công cộng đơn vị ở như giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học), y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cùng các khu thương mại - dịch vụ và hệ thống cây xanh, công viên, bãi đỗ xe, các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển một khu đô thị hiện đại, bền vững và đa chức năng. Trong đó, nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại được bố trí đan xen nhằm bảo đảm cư dân tiếp cận đồng bộ hạ tầng và dịch vụ. Dự án hướng tới mô hình "Sinh sống - Làm việc - Hưởng tiện ích tại chỗ", gắn không gian ở với cơ hội việc làm và sinh kế của người dân. Đồng thời, khu đô thị được định hướng ứng dụng mô hình đô thị thông minh với hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và hệ thống điều hành thông minh.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh

Theo nội dung quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất trong khu đô thị bao gồm: đất công trình thương mại, dịch vụ; đất công trình giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông…); đất công trình văn hóa, y tế, thể dục thể thao; đất cây xanh, mặt nước; đất ở (nhà ở liền kề, nhà ở chung cư hỗn hợp); đất giao thông và bãi đỗ xe; đất công trình hạ tầng kỹ thuật cùng các chức năng đô thị khác.

Các công trình công cộng đơn vị ở được bố trí đảm bảo bán kính phục vụ khoảng 500m đảm bảo khả năng tiếp cận tiện ích của người dân. Hệ thống cây xanh kết hợp hồ điều hòa được tổ chức liên hoàn, tạo cảnh quan không gian cho khu đô thị tại phía Tây Nam khu đất xã Thư Lâm và phía Đông xã Đông Anh.

Các tổ hợp công trình cao tầng bố trí tại các tuyến giao thông cấp đô thị như đường vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường đi khu công nghiệp Đông Anh, các nút giao thông khác cốt nền, các cửa ngõ vào khu đô thị. Bên cạnh đó, tại các trục giao thông chính, khu vực trung tâm khu đô thị hoặc các không gian công cộng tập trung thiết lập các tuyến phố đi bộ thương mại, các không gian dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí và hệ thống cửa hàng tiện ích vận hành muộn để phát triển kinh tế đêm tạo môi trường sống năng động, hiện đại.

Quy hoạch cũng chú trọng phát triển đô thị thông minh với hệ thống chiếu sáng LED thông minh, ứng dụng công nghệ số, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát giao thông, hệ thống cảnh báo PCCC, ngập lụt ứng dụng AI kết nối với Trung tâm điều hành thông minh và chia sẻ dữ liệu trực tuyến với cư dân. Bố trí các trạm sạc xe điện, trạm xe đạp công cộng và hệ thống xe buýt nội khu để khuyến khích giao thông xanh, giúp cư dân di chuyển thuận tiện, an toàn...

Xây dựng các tầng hầm của công trình dưới các khối nhà cao tầng của các công trình công cộng, chung cư hỗn hợp cao tầng,…theo quy hoạch để giải quyết nhu cầu đỗ xe của bản thân công trình và khu vực theo đúng các quy định hiện hành của Thành phố, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh có tổng diện tích khoảng 696ha, gồm ba khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 60.600 tỷ đồng. Đầu tháng 2, thành phố đã tạm giao hơn 2,3ha đất tại xã Thư Lâm để tổ chức khởi công khu đô thị.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Theo lộ trình, trong quý II/2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện việc phê duyệt và triển khai một số khu đô thị đa mục tiêu. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2-3 khu đô thị theo mô hình này.