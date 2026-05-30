Hà Nội đề xuất chi 870 tỷ đồng để phát triển hệ thống y tế

TPO - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố. Dự kiến kinh phí triển khai nghị quyết khoảng 870 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đáng chú ý, UBND thành phố đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ y tế Thủ đô, trong đó có hỗ trợ nhân viên y tế. Cụ thể:

Nhân viên y tế được cử đi luân phiên có thời hạn liên tục từ 1 tháng trở lên ngoài các chế độ được hưởng theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, thành phố sẽ hỗ trợ từ 6- 20 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, Giáo sư, Phó Giáo sư mức hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng; Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II hỗ trợ 17 triệu đồng/tháng; nhân viên trình độ cao đẳng mức hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng...

Nhân viên y tế tại các bệnh viện, giảng viên từ các cơ sở đào tạo y, dược thực hiện hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các trạm y tế được hỗ trợ 2 triệu đồng/ngày.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ viên chức làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế hơn 2 triệu đồng/tháng.

UBND thành phố cũng đề xuất chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế cấp xã.

Cụ thể, người có trình độ bác sĩ được tuyển dụng lần đầu (không áp dụng cho những lần sau) vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế được hỗ trợ bằng 50 lần lương tối thiểu vùng 1.

Người có trình độ trên bác sĩ (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Phó Giáo sư, Giáo sư) được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng 1/người.

Hiện nay, lương tối thiểu vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng. Như vậy, nếu chính sách trên được thông qua, bác sĩ vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế được hỗ trợ bằng 265 triệu đồng; người có trình độ sau bác sĩ được hỗ trợ 531 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ thu nhập tăng thêm, cụ thể như sau:

Hỗ trợ viên chức đang công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế hàng tháng mức 0,8 lần lương cơ sở. Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, như vậy viên chức đang công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 và trạm y tế cấp xã sẽ nhận được thêm hơn 2 triệu đồng/tháng.

Viên chức đang làm việc tại Trung tâm 115 trực theo chế độ 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức 255.000 đồng/người/phiên trực.

Người lao động làm việc tại Trung tâm cấp cứu 115 và trạm y tế theo ca 12/24 giờ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động làm việc theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0,75 lần mức phụ cấp trực 24/24 giờ. Người lao động trực ca đêm được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực đêm.